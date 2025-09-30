En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اثر کارگردان ایرانی با پرچم تاجیکستان راهی اسکار شد

 تاجیکستان با انتخاب «خرگوش سیاه، خرگوش سفید» شهرام مکری به اسکار امید بست.
کد خبر: ۱۳۳۱۵۸۱
| |
437 بازدید
اثر کارگردان ایرانی با پرچم تاجیکستان راهی اسکار شد

به گزارش تابناک به نقل از مهر از دیوایس، فیلم «خرگوش سیاه، خرگوش سفید» ساخته شهرام مکری که یک درام معمایی است، از سوی تاجیکستان به عنوان نماینده این کشور برای رقابت در بخش بهترین فیلم بلند بین‌المللی اسکار نودوهشتم معرفی شد.

این تصمیم پس از آن گرفته شد که این فیلم در جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان مورد تحسین قرار گرفت و جایزه بین‌المللی فیلم هند - ویژن آسیا را از آن خود کرد.

این فیلم که قرار است در جشنواره فیلم لندن BFI و جشنواره بین‌المللی فیلم شیکاگو نیز به نمایش درآید، حاصل همکاری تاجیکستان و امارات است و با حمایت تاجیک فیلم تولید شده و دیالوگ‌های آن به زبان‌های تاجیکی و فارسی است.

«خرگوش سیاه، خرگوش سفید» با بازی بابک کریمی و هستی محمایی و نیز بریا دیلوبووآ و بژن داولیاتوف ساخته شده و ۳ داستان به هم پیوسته پر از تعلیق را به سبک رئالیسم جادویی در هم می‌آمیزد.

با این فیلم تاجیکستان برای چهارمین بار وارد رقابت اسکار شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسکار تاجیکستان شهرام مکری کارگردان ایرانی
عکس: تدریس علم اصول ریاضیات و فیزیک ولایی/ قم
تحریم داخلی در کنار مکانیزم ماشه/ فرزین چطور کاربران ایرانی را محدود می کند؟
پیشنهاد ۲.۵ میلیون دلاری استقلال به فرهاد مجیدی/ پادشاه آبی‌ها؛ خیلی دور، خیلی نزدیک!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش خانه سینما به بیانیه اعضای آکادمی اسکار
انتخاب ۱۰ نامزد سینمای ایران برای معرفی به اسکار
معرفی نامزد‌های سینمای ایران برای حضور در اسکار
کارگردان ایرانی، نماینده سوئد در آکادمی اسکار
دعوت آکادمی اسکار از سینماگر سرشناس ایرانی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۸ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۸ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۴ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۸۹ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005aP7
tabnak.ir/005aP7