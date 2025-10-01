En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

راه‌حل طلایی و ساده برای جلوگیری از کپک رب گوجه‌فرنگی

کپک زدن رب گوجه فرنگی در یخچال مشکلی رایج است که راه حلی بسیار آسان و کاربردی دارد.
کد خبر: ۱۳۳۱۵۷۶
| |
3 بازدید
راه‌حل طلایی و ساده برای جلوگیری از کپک رب گوجه‌فرنگی

به گزارش تابناک؛ کپک زدن رب گوجه فرنگی در یخچال مشکلی رایج است که راه حلی بسیار آسان و کاربردی دارد. با یک ترفند ساده و استفاده از یک ماده غذایی می‌توانید برای همیشه از شر کپک روی رب خلاص شوید.

رب گوجه فرنگی به دلیل بافت و رطوبتی که دارد، محیطی بسیار مستعد برای رشد کپک است. بسیاری از افراد پس از باز کردن درِ قوطی رب، شاهد تشکیل لایه‌ای از کپک روی آن پس از مدتی هستند که نه تنها باعث ضایع شدن رب می‌شود، بلکه برای سلامت نیز مضر است.

علت اصلی رشد کپک روی رب چیست؟

علت اصلی این است که هوا (اکسیژن) به سطح رب می‌رسد. کپک برای رشد به اکسیژن نیاز دارد و با قطع دسترسی آن، می‌توان به سادگی از تشکیل آن جلوگیری کرد.

راه حل طلایی و ساده برای جلوگیری از کپک رب

پس از هر بار استفاده از رب، کافی است یک لایه نازک از روغن مایع معمولی یا روغن زیتون روی سطح آن بریزید. این لایه روغن مانند یک سد محافظ عمل می‌کند و مانع از رسیدن اکسیژن به سطح رب می‌شود. به این ترتیب، امکان رشد کپک به طور کامل از بین می‌رود.

نکات کلیدی برای نتیجه بهتر:

قبل از ریختن روغن، مطمئن شوید سطح رب کاملا صاف و یکدست است.

حتما رب را در یخچال و در ظرف دربسته نگهداری کنید.

این روش برای رب‌های خانگی که در ظروف نگهداری می‌شوند نیز کاملا موثر است.

با به کارگیری این ترفند ساده، می‌توانید رب گوجه فرنگی را برای مدت زمان طولانی‌تری به صورت تازه و سالم نگهداری کنید و از اسراف آن جلوگیری کنید.

اشتراک گذاری
برچسب ها
رب گوجه فرنگی رشد کپک ماده غذایی
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خوردن پنیر با این ۱۶ ماده غذایی ممنوع!
تیغ بحران گرانی «سیب زمینی» بر گلوی معیشت مردم
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
استایل سنتیِ «مامان صدیقه» سریال بچه مهندس
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
پاسخ پزشکیان به سوال مجری آمریکایی درباره مهسا امینی
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت
محسن رضایی: صهیونیست‌ها دوباره می‌خواهند شانس نظامی‌شان را علیه ایران امتحان کنند
عکس‌العمل پزشکیان پس از مشاهده تاسیسات اتمی زیرزمینی جدید
پیش‌بینی قیمت طلا و سکه در روز دوشنبه ۷ مهر
جاسوس «معتمد» موساد در ایران اعدام شد
مادر جاستین بیبر: برای پسرم دعا کنید
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد
جهانگیر: با مکانیسم ماشه دنیا به آخر نمی‌رسد/۱۰ بار قصاص و حکم ۱۰ سال حبس برای کلثوم اکبری
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم
سبزیجاتی که وزن را ذوب می‌کنند
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۸ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۹ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۹۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۶۷ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۵۷ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۰ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005aP2
tabnak.ir/005aP2