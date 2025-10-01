کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟

پژوهشگران چینی در مطالعهای تازه به نتیجهای غیرمنتظره رسیدهاند. آنان دریافتند کمبود منیزیم در بدن میتواند احتمال ابتلا به مثانه بیشفعال (OAB) را افزایش دهد؛ اختلالی که با تکرر و فوریت در دفع ادرار شناخته میشود و زندگی روزمره را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد.
به گزارش تابناک؛ این تحقیق بر پایه دادههای بیش از ۲۸ هزار فرد بزرگسال آمریکایی انجام شد که طی سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۸ در قالب «بررسی ملی سلامت و تغذیه» (NHANES) گردآوری شده بود. یافتهها در نشریه Scientific Reports منتشر شده است.
محققان برای سنجش وضعیت افراد، شاخصی با عنوان «شاخص تخلیه منیزیم» (MDI) محاسبه کردند و آن را با علائم مثانه بیشفعال مقایسه نمودند. نتایج نشان داد به ازای هر واحد افزایش در این شاخص، خطر ابتلا به OAB حدود ۹ درصد بیشتر میشود. همچنین کسانی که در رده متوسط و بالا از نظر کمبود منیزیم قرار داشتند، به ترتیب ۱۷ و ۲۰ درصد بیش از افراد با سطح پایین کمبود، با مشکل تکرر ادرار روبهرو بودند.
جالب اینکه این ارتباط در میان زنان، افراد چاق، افراد ۴۰ تا ۶۰ ساله و غیرسیگاریها پررنگتر بود. به گفته پژوهشگران، حتی پس از در نظر گرفتن عواملی مانند سن، سبک زندگی و بیماریهای زمینهای، همچنان رابطه معناداری میان کمبود منیزیم و بروز مثانه بیشفعال باقی ماند.
به اعتقاد نویسندگان، این یافتهها نشان میدهد که منیزیم نقشی مهمتر از آنچه تاکنون تصور میشد در سلامت دستگاه ادراری ایفا میکند و کمبود آن میتواند عاملی خطرزا در بروز اختلالات ادراری باشد. از این رو، توجه به رژیم غذایی و تأمین کافی منیزیم – که در منابعی مانند مغزها، حبوبات، سبزیجات برگسبز و غلات کامل وجود دارد – میتواند راهکاری ساده برای کاهش احتمال بروز این مشکل آزاردهنده باشد.