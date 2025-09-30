En
بانک پارسیان در مسیر سوددهی؛ جهش چشمگیر درآمدها و انباشت سود

عملکرد شش ماهه بانک پارسیان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد چشمگیر ۷۳ درصدی در درآمدهای عملیاتی را نشان می‌دهد.
عملکرد مالی بانک پارسیان در سال جاری، تصویری روشن از مدیریت موفق هزینه‌ها و رشد درآمدها ارائه می‌دهد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بررسی آخرین صورت‌های مالی منتشر شده در سامانه کدال نشان می‌دهد که این بانک خصوصی توانسته در سه ماهه نخست سال، جهشی قابل توجه در سوددهی خالص خود تجربه کند. بر اساس این گزارش، بانک پارسیان در فصل بهار بیش از ۱۰۹ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایشی ۱۰۳ درصدی را نشان می‌دهد.

این رشد سوددهی نه تنها نشانه بهبود عملکرد بانک در مدیریت منابع و هزینه‌هاست، بلکه تاثیر مستقیم آن بر سود انباشته بانک نیز قابل توجه است. در پایان سه ماهه نخست، رقم سود انباشته بانک پارسیان به بیش از ۲۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که نشان می‌دهد بانک پس از دوره‌ای زیان انباشته، اکنون به مسیر سوددهی بازگشته و توانسته سرمایه خود را تقویت کند.

رشد درآمدهای عملیاتی در نیمه نخست سال

نگاهی به عملکرد درآمدی بانک پارسیان از ابتدای سال تا پایان تابستان نشان می‌دهد که این بانک توانسته مجموعا بیش از ۳۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد عملیاتی محقق کند. سهم قابل توجه این درآمد در شهریورماه نیز بیش از ۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. بیشترین بخش این درآمد، از تسهیلات اعطایی حاصل شده است؛ به گونه‌ای که درآمد تسهیلات بانکی بانک پارسیان بیش از ۱۷ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان بوده و سهم عمده آن به تسهیلات مرابحه تعلق دارد که در نیمه نخست سال به ۸ هزار و ۲۹۷ میلیارد تومان رسیده است.

پس از تسهیلات مرابحه، تسهیلات ارزی جایگاه دوم درآمدزایی بانک را در اختیار دارد و در این مدت، بیش از ۳ هزار و ۶۵۲ میلیارد تومان درآمد نصیب بانک کرده است. نکته مهم اینجاست که عملکرد شش ماهه بانک پارسیان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد چشمگیر ۷۳ درصدی در درآمدهای عملیاتی را نشان می‌دهد؛ جهشی که بیانگر موفقیت بانک در بهره‌وری از منابع و مدیریت پرتفوی تسهیلات خود است.

تحلیل عملکرد و چشم‌انداز پارسیان

با توجه به ارقام منتشر شده، بانک پارسیان توانسته با بهبود کارایی عملیاتی، افزایش درآمدهای تسهیلاتی و مدیریت دقیق هزینه‌ها، علاوه بر بازگشت به سوددهی، توان مالی خود را نیز تقویت کند. این روند، بانک پارسیان را در جایگاه یکی از بازیگران مهم بخش خصوصی بانکداری کشور قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که با اتخاذ سیاست‌های مناسب، بانک‌های خصوصی قادر به رشد سریع و پایدار هستند. بنابراین، عملکرد شش ماهه بانک پارسیان می‌تواند به عنوان نمونه‌ای از مدیریت موفق در بانک‌های خصوصی مورد توجه کارشناسان و سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

 

