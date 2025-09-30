En
اعلام جزئیات واریز وام ٥٠ میلیون تومانی بازنشستگان تأمین اجتماعی

۲۰ هزار نفر روز سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ و مرحله دوم نیز شامل ۲۰ هزار نفر دیگر روز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ انجام خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۳۱۵۵۰
| |
628 بازدید
اعلام جزئیات واریز وام ٥٠ میلیون تومانی بازنشستگان تأمین اجتماعی

به گزارش تابناک به نقل از شرق؛ چهارمین مرحله تسهیلات وام ۵۰ میلیون تومانی بانک رفاه کارگران به ۴۰ هزار نفر از بازنشستگان و مستمری‌بگیران واجد شرایط سازمان تأمین اجتماعی در دو نوبت واریز می‌شود.

بر این اساس، مرحله نخست شامل ۲۰ هزار نفر روز سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ و مرحله دوم نیز شامل ۲۰ هزار نفر دیگر روز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ انجام خواهد شد.

افرادی که پیش‌تر پیامک ثبت وام را دریافت کرده‌اند، امروز نیز پیامک دوم را از سوی بانک رفاه کارگران دریافت کردند.

تأکید شده است بازنشستگان به هیچ عنوان به این پیامک‌ها پاسخ ندهند.

همچنین از مشمولان درخواست شده است که حداقل ۱۰۰ هزار تومان موجودی در حسابی که حقوق و مستمری خود را دریافت می‌کنند داشته باشند تا فرآیند واریز وام بدون مشکل انجام شود.

برچسب ها
وام ۵۰ میلیونی بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه کارگران
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
