اعلام جزئیات واریز وام ٥٠ میلیون تومانی بازنشستگان تأمین اجتماعی

به گزارش تابناک به نقل از شرق؛ چهارمین مرحله تسهیلات وام ۵۰ میلیون تومانی بانک رفاه کارگران به ۴۰ هزار نفر از بازنشستگان و مستمریبگیران واجد شرایط سازمان تأمین اجتماعی در دو نوبت واریز میشود.
بر این اساس، مرحله نخست شامل ۲۰ هزار نفر روز سهشنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ و مرحله دوم نیز شامل ۲۰ هزار نفر دیگر روز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ انجام خواهد شد.
افرادی که پیشتر پیامک ثبت وام را دریافت کردهاند، امروز نیز پیامک دوم را از سوی بانک رفاه کارگران دریافت کردند.
تأکید شده است بازنشستگان به هیچ عنوان به این پیامکها پاسخ ندهند.
همچنین از مشمولان درخواست شده است که حداقل ۱۰۰ هزار تومان موجودی در حسابی که حقوق و مستمری خود را دریافت میکنند داشته باشند تا فرآیند واریز وام بدون مشکل انجام شود.