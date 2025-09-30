افزایش قیمت بنزین؛ شایعه یا واقعیت؟

بررسی‌ها و پیگیری‌ها از مراجع‌ ذی‌صلاح نشان داد که انتشار خبری با عنوان «قطعی شدن افزایش قیمت بنزین» در برخی رسانه‌ها، پایه و اساسی ندارد.

بازار انرژی در ایران به‌دلیل مصرف بالای سوخت و شرایط تامین، همواره بستری برای شایعاتی از این دست بوده است. کاهش بودجه واردات بنزین در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل و اتکای بخشی از تأمین به واردات، باعث شده هرگونه خبر یا اظهارنظر در این حوزه به سرعت در افکار عمومی بازتاب یابد.

پیگیری‌ها از مراجع ذی‌صلاح گویای این است که در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد و نباید نگرانی در این راستا وجود داشته باشد.

ضمن اینکه وزارت نفت صرفاً مجری سیاست‌ها است و اگر قرار باشد قیمت بنزین تغییر کند، این موضوع در سطح حاکمیتی تصمیم‌گیری خواهد شد و در صورت اتخاذ هرگونه تصمیم، وزارت نفت آن را اجرا می‌کند.

آخرین صحبت‌های محسن پاکنژاد، وزیر نفت در این رابطه نیز مربوط به حاشیه آخرین جلسه هیات دولت است که او اعلام کرد: ۶۵ همت برای واردات بنزین در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده که تقریباً نصف اعتبارات سال گذشته است. دولت در حال بررسی راهکار‌های قانونی برای افزایش سقف بودجه است و مردم نباید نگرانی درباره تأمین سوخت داشته باشند.

همچنین او اعلام کرد مشکلات ارزی واردات بنزین سوپر برطرف شده و به‌زودی این فرآورده در کلان‌شهر‌ها عرضه خواهد شد.

با وجود فشار‌های بودجه‌ای و نیاز به واردات، آنچه مسلم است اینکه تاکنون هیچ تصمیمی درباره افزایش قیمت بنزین اتخاذ نشده و هرگونه تغییر احتمالی صرفاً پس از طی مراحل قانونی و اعلام رسمی ممکن خواهد بود. بنابراین، شایعات اخیر در این باره قابل اتکا نیست و جای نگرانی برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد.