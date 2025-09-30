En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

افزایش قیمت بنزین؛ شایعه یا واقعیت؟

بررسی‌ها و پیگیری‌ها از مراجع‌ ذی‌صلاح نشان داد که انتشار خبری با عنوان «قطعی شدن افزایش قیمت بنزین» در برخی رسانه‌ها، پایه و اساسی ندارد.
کد خبر: ۱۳۳۱۵۴۲
| |
4 بازدید
افزایش قیمت بنزین؛ شایعه یا واقعیت؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بازار انرژی در ایران به‌دلیل مصرف بالای سوخت و شرایط تامین، همواره بستری برای شایعاتی از این دست بوده است. کاهش بودجه واردات بنزین در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل و اتکای بخشی از تأمین به واردات، باعث شده هرگونه خبر یا اظهارنظر در این حوزه به سرعت در افکار عمومی بازتاب یابد.

پیگیری‌ها از مراجع ذی‌صلاح گویای این است که در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد و نباید نگرانی در این راستا وجود داشته باشد.

ضمن اینکه وزارت نفت صرفاً مجری سیاست‌ها است و اگر قرار باشد قیمت بنزین تغییر کند، این موضوع در سطح حاکمیتی تصمیم‌گیری خواهد شد و در صورت اتخاذ هرگونه تصمیم، وزارت نفت آن را اجرا می‌کند.

آخرین صحبت‌های محسن پاکنژاد، وزیر نفت در این رابطه نیز مربوط به حاشیه آخرین جلسه هیات دولت است که او اعلام کرد: ۶۵ همت برای واردات بنزین در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده که تقریباً نصف اعتبارات سال گذشته است. دولت در حال بررسی راهکار‌های قانونی برای افزایش سقف بودجه است و مردم نباید نگرانی درباره تأمین سوخت داشته باشند.

همچنین او اعلام کرد مشکلات ارزی واردات بنزین سوپر برطرف شده و به‌زودی این فرآورده در کلان‌شهر‌ها عرضه خواهد شد.

با وجود فشار‌های بودجه‌ای و نیاز به واردات، آنچه مسلم است اینکه تاکنون هیچ تصمیمی درباره افزایش قیمت بنزین اتخاذ نشده و هرگونه تغییر احتمالی صرفاً پس از طی مراحل قانونی و اعلام رسمی ممکن خواهد بود. بنابراین، شایعات اخیر در این باره قابل اتکا نیست و جای نگرانی برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت بنزین افزایش قیمت کاهش بودجه واردات بنزین مشکلات ارزی
تحریم داخلی در کنار مکانیزم ماشه/ فرزین چطور کاربران ایرانی را محدود می کند؟
پیشنهاد ۲.۵ میلیون دلاری استقلال به فرهاد مجیدی/ پادشاه آبی‌ها؛ خیلی دور، خیلی نزدیک!
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟
آیا بازگشت اتباع، مانع افت قیمت مسکن است؟!
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۸ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۸ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۴ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۸۹ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005aOU
tabnak.ir/005aOU