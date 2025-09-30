En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

۸۰۰ کامیون در مرز قربانی قطعی اینترنت

به‌دلیل قطعی اینترنت در افغانستان، از ساعت ۱۹ دیشب تاکنون حدود ۸۰۰ دستگاه کامیون ایرانی و افغانستانی در انتظار خروج هستند.
کد خبر: ۱۳۳۱۵۴۱
| |
541 بازدید

۸۰۰ کامیون در مرز قربانی قطعی اینترنت

به گزارش تابناک به نقل  از فارس؛ اسماعیل پورعابد؛ مدیر پایانه مرزی دوغارون، در این خصوص اظهار کرد: به علت قطعی اینترنت در افغانستان، از ساعت ۱۹ شب گذشته تا این لحظه روند خروج و پذیرش ناوگان تجاری از مرز دوغارون به سمت گمرک اسلام قلعه افغانستان متوقف شده است.

وی افزود: در حال حاضر دستکم ۸۰۰ دستگاه کامیون ایرانی و افغانستانی در پارکینگ‌های مرز دوغارون در انتظار خروج به سمت افغانستان هستند که با تداوم قطعی اینترنت، به این رقم افزوده خواهد شد.

مدیر پایانه مرزی دوغارون ادامه داد: همچنین امکان برقراری ارتباط مجازی و اینترنتی با طرف افغانستانی وجود ندارد و برای چاره‌اندیشی، از طریق هنگ مرزی و مرزبانی درجه یک تایباد به دنبال برگزاری ملاقات مرزی با مسئولان کشور مقابل هستیم.

پورعابد بیان کرد: البته ورود ناوگان تجاری و کامیون‌های مستقر در افغانستان به مرز دوغارون ایران بدون هیچ مشکلی در جریان است و قطعی اینترنت فقط روند خروج را دچار اختلال کرده است.

وی خاطرنشان کرد: روزانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ دستگاه کامیون از پایانه مرزی دوغارون به سمت افغانستان خارج می‌شوند و فرایند تردد ناوگان تجاری در این گذرگاه زمینی تا ساعت ۲۳ ادامه دارد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
قطعی اینترنت افغانستان کامیون مرز دوغارون ارتباط مجازی هنگ مرزی تایباد
تحریم داخلی در کنار مکانیزم ماشه/ فرزین چطور کاربران ایرانی را محدود می کند؟
پیشنهاد ۲.۵ میلیون دلاری استقلال به فرهاد مجیدی/ پادشاه آبی‌ها؛ خیلی دور، خیلی نزدیک!
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ارتباط افغانستان با جهان قطع شد!
ارتباط اینترنت افغانستان با قیمت دلار در تهران!
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۸ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۸ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۴ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۸۹ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005aOT
tabnak.ir/005aOT