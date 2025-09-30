انتشار دود هورالعظیم در سراسر اهواز

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محمدجواد اشرفی؛ با اشاره به تداوم وقوع آتشسوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم، اظهار کرد: دودی که صبح امروز سهشنبه ۸ مهر، اهواز و برخی از شهرهای خوزستان را درگیر کرد، ناشی از آتشسوزی بخش عراقی تالاب هورالعظیم بود.
وی افزود: با وجود اینکه جهت وزش باد به سمت جنوب اهواز بود، به دلیل جریانهای هوا این دود از شب تا صبح امروز اهواز را درگیر کرد و در پی این وضعیت اهواز در شرایط بسیار ناسالم قرار گرفت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: پیشبینی میشود تا اواخر مهر این شرایط ادامه یابد.