En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

انتشار دود هورالعظیم در سراسر اهواز

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از تداوم وقوع آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود ناشی از آن در برخی روزها در استان تا اواخر مهر خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۱۵۳۵
| |
824 بازدید

انتشار دود هورالعظیم در سراسر اهواز

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محمدجواد اشرفی؛ با اشاره به تداوم وقوع آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم، اظهار کرد: دودی که صبح امروز سه‌شنبه ۸ مهر، اهواز و برخی از شهر‌های خوزستان را درگیر کرد، ناشی از آتش‌سوزی بخش عراقی تالاب هورالعظیم بود.

وی افزود: با وجود اینکه جهت وزش باد به سمت جنوب اهواز بود، به دلیل جریان‌های هوا این دود از شب تا صبح امروز اهواز را درگیر کرد و در پی این وضعیت اهواز در شرایط بسیار ناسالم قرار گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: پیش‌بینی می‌شود تا اواخر مهر این شرایط ادامه یابد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آتش سوزی تالاب هورالعظیم دود محیط زیست خوزستان
تحریم داخلی در کنار مکانیزم ماشه/ فرزین چطور کاربران ایرانی را محدود می کند؟
پیشنهاد ۲.۵ میلیون دلاری استقلال به فرهاد مجیدی/ پادشاه آبی‌ها؛ خیلی دور، خیلی نزدیک!
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وقوع آتش‌سوزی در ساختمان ۱۲ طبقه ستارخان
آتش‌سوزی در خیابان سعدی جنوبی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۸ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۸ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۴ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۸۹ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005aON
tabnak.ir/005aON