انتشار دود هورالعظیم در سراسر اهواز

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از تداوم وقوع آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود ناشی از آن در برخی روزها در استان تا اواخر مهر خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محمدجواد اشرفی؛ با اشاره به تداوم وقوع آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم، اظهار کرد: دودی که صبح امروز سه‌شنبه ۸ مهر، اهواز و برخی از شهر‌های خوزستان را درگیر کرد، ناشی از آتش‌سوزی بخش عراقی تالاب هورالعظیم بود.

وی افزود: با وجود اینکه جهت وزش باد به سمت جنوب اهواز بود، به دلیل جریان‌های هوا این دود از شب تا صبح امروز اهواز را درگیر کرد و در پی این وضعیت اهواز در شرایط بسیار ناسالم قرار گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: پیش‌بینی می‌شود تا اواخر مهر این شرایط ادامه یابد.