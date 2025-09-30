En
برگزاری جلسه CFT فردا در مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی الحاق ایران به CFT را فردا بررسی می‌کند.
برگزاری جلسه CFT فردا در مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش تابناک به نقل از مهر، جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) فردا - چهارشنبه ۹ مهر - برگزار می‌شود.

بررسی لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام از چهارشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۴ با حضور روسای قوه مقننه و قضائیه در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شده است.

بررسی مجدد پیوستن ایران به این لایحه پس از آغاز به کار دولت چهاردهم و به‌دنبال مکاتبه رئیس‌جمهوری با رهبری انقلاب و اعلام موافقت ایشان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد.

۷ خرداد ۱۴۰۴ و پس از تصویب لایحه پالرمو در مجمع، بررسی لایحه CFT در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار گرفت، اما به دلیل وقوع جنگ ۱۲ روزه به تعویق افتاد.

محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نیز ۱۷ شهریور پس از برگزاری سومین جلسه بررسی لایحه CFT در مجمع با یادآوری اینکه در مجوز رهبر انقلاب به مجمع قید و محدودیت زمانی برای بررسی این دو لایحه وجود ندارد، اظهار کرد: این قید زمانی برای بررسی طرح‌ها و لوایح مورد اختلاف مجلس و دولت تعیین شده است، درحالی که این لوایح با درخواست رئیس‌جمهوری و مجوز مقام معظم رهبری در دستور مجمع قرار گرفته بنابراین مشمول محدودیت زمانی نیست.

