\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0647\u0645 \u0645\u06cc\u0647\u0646\u061b \u0627\u0644\u06cc\u0627\u0633 \u062d\u0636\u0631\u062a\u06cc \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639 \u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0648\u0644\u062a \u0637\u06cc \u062d\u06a9\u0645\u06cc \u0627\u0645\u06cc\u0631 \u0631\u0636\u0627 \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0645\u0634\u0627\u0648\u0631 \u062e\u0648\u062f \u062f\u0631 \u0627\u0645\u0648\u0631 \u0646\u0633\u0644 Z \u0645\u0646\u0635\u0648\u0628 \u06a9\u0631\u062f.\u00a0\n\u00a0\n