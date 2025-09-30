En
مشاور نسل Z شورای اطلاع‌رسانی دولت معرفی شد

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت طی حکمی امیر رضا احمدی را به عنوان مشاور خود در امور نسل Z منصوب کرد.
به گزارش تابناک به نقل از هم میهن؛ الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت طی حکمی امیر رضا احمدی را به عنوان مشاور خود در امور نسل Z منصوب کرد. 

 

مشاور نسل Z شورای اطلاع‌رسانی دولت معرفی شد

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
1
7
پاسخ
آقازاده کی هستند ایشون ؟
مهران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
1
6
پاسخ
مگر آقای رئیس جمهور نفرمودند کارمند زیادی داریم و برن خونه هاشون ؟ الان ایشون رو قراراه حقوق بهش بدید که در خصوص موضوع نسل Z مشورت بده بهتون ؟ اصلا نسل Z ایشون رو به عنوان نماینده قبول کرده که میخواین به این شکل استخدامش کنید ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
0
پاسخ
چقدر هم که نسل Z به این جور آدمها اهمیت میدن
