اعلام عامل سانحه مرگبار اتوبوس دانشجویان

در پی سانحه دلخراش تصادف اتوبوس حامل دانشجویان پیراپزشکی سرخه با دو تریلی متوقف در محور سمنان ـ سرخه که به جان‌باختن دو دانشجو و زخمی شدن جمعی دیگر انجامید، رئیس‌کل دادگستری استان سمنان از تشکیل پرونده ویژه و ورود فوری رئیس دادگستری شهرستان سرخه به صحنه خبر داد .

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدصادق اکبری اظهار کرد: دستگاه قضایی با قاطعیت ابعاد حادثه را بررسی و با هرگونه قصور یا تخلف احتمالی برخورد خواهد کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به سانحه دلخراش تصادف صبح امروز (سه‌شنبه، هشتم مهرماه ۱۴۰۴) در محور سمنان ـ سرخه، از تشکیل پرونده قضایی ویژه برای رسیدگی به این حادثه خبر داد و گفت: دستگاه قضایی استان با فوریت و قاطعیت پیگیری‌های لازم را برای روشن شدن ابعاد واقعه و شناسایی مقصران احتمالی آغاز کرده است.

خواب‌آلودگی راننده عامل سانحه مرگبار دانشجویان پیراپزشکی سرخه

وی با ابراز تأسف عمیق برای از جان‌باختن دو نفر از دانشجویان دانشگاه پیراپزشکی سرخه و آرزوی شفای عاجل برای دیگر مصدومان گفت: بر اساس بررسی‌های اولیه، خواب‌آلودگی راننده باعث شد اتوبوس حامل دانشجویان با دو دستگاه تریلی متوقف در حاشیه جاده برخورد کند. راننده اتوبوس هم مصدوم شده تحت درمان و دستورات قضایی لازم برای تحت نظربودن وی و انجام تحقیقات انتظامی و قضایی صادره شده است و سایر مصدومان در مراکز درمانی استان تحت مداوا قرار دارند.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی دادگستری سمنان در ۸ مهر، رئیس‌کل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: رئیس دادگستری شهرستان سرخه به محض اطلاع از وقوع این حادثه دستور تشکیل پرونده قضایی ویژه را صادر کرد. وی بلافاصله روند بررسی‌های میدانی و جمع‌آوری مستندات را آغاز کرد تا با همکاری کارشناسان راهور و دستگاه‌های انتظامی، اجرایی و امدادرسانی خدمت رسانی وهمچنین ابعاد حادثه به‌طور دقیق مشخص شودوهمچنین با مراجعه به مرکزدرمانی پیگیری‌های لازم برای روند درمان مصدومان را انجام داده است.

حجت الاسلام‌والمسلمین اکبری در خاتمه تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با قاطعیت و بدون اغماض با هرگونه قصور یا تخلف احتمالی برخورد خواهد کرد و هدف اصلی این رسیدگی، احقاق حقوق جان‌باختگان، مصدومان و خانواده‌های آنان است. نتایج نهایی پس از تکمیل تحقیقات به صورت شفاف اطلاع‌رسانی خواهد شد.