به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، وب‌سایت پورن‌هاب «Pornhub»، بزرگ‌ترین وب‌سایت ارائه‌کننده‌ محتوای جنسی و هرزه‌نگاری در جهان با ده‌ها میلیون بازدیدکننده‌ روزانه است. بسیاری از محققان و نویسندگان، آن را یکی از ابزارهای مهم در زوال اخلاقی جوامع غربی و فروپاشی کانون خانواده می‌دانند. این‌سایت ابزار قدرتمندی در دست یک امپراتوری رسانه‌ای است که قصد دارد طبق آموز‌ه‌های یهود، ذهن دنیا را کنترل کند.

سولومون فریدمن (Solomon Friedman) یکی از شرکای اصلی Ethical Capital Partners (ECP) است، یک شرکت سهام خصوصی که سال گذشته در پایتخت کانادا تأسیس شد و در ماه می ۲۰۲۳ اعلام کرد که شرکت MindGeek مستقر در مونترال، مالک مجموعه سایت‌های هرزه‌نگار را خریداری کرده، طی قراردادی که مفاد آن به اطلاع عموم نمی‌رسد. [۱] شرکت اتیکال بعد از به‌دست آوردن مالکیت MindGeek در ماه آگوست امسال نام آن را به Aylo تغییر داد.

سایت مورد اشاره، پرونده‌های قضایی متعددی داشته و دارد که ادعا می‌کنند مالک این سایت اجازه داده مطالب سوءاستفاده جنسی از کودکان و سایر محتواهای غیرقانونی بارگذاری شود و از آن سود برده است. مجموعه پلتفرم‌های MindGeek روزانه ۱۱۵ میلیون بازدیدکننده از وب‌سایت‌های زیرمجموعه‌ خود دارد.

سولومون یک وکیل محاکمه و استیناف است که وکالت افراد و سازمان‌ها را در برابر تمام سطوح دادگاه در کانادا به‌عهده دارد. او به‌عنوان متخصص در حقوق کیفری توسط انجمن حقوق انتاریو گواهینامه دریافت کرده است. برای بیش از یک دهه، سولومون یک وکیل متنفّذ در پارلمان کانادا بود و به‌طور مرتب در کمیته‌های دائمی مجلس عوام و سنا در کانادا ظاهر می‌شد و در مورد مسائل جنایی، نظارتی و قانون اساسی شهادت می‌داد. سولومون همچنین یک استاد پاره‌وقت حقوق است که در دانشگاه اتاوا، دانشکده حقوق، درس حقوق مدارک و شواهد کیفری پیشرفته را تدریس می‌کند.

او پس از مطالعات حاخامی در اسرائیل، جایی که در سال ۲۰۰۵ به‌عنوان حاخامی رسید، به عرصه‌ حقوق وارد شد. [۲] اصالتاً تابعیت رژیم صهیونیستی را دارد و در سرزمین‌های اشغالی به مدرسه حاخامی رفت و به‌عنوان یک روحانی یهودی آموزش دید. سپس رسماً ملبّس به لباس حاخامی شد. به‌دست آوردن مالکیت بزرگ‌ترین وب‌سایت هرزه‌نگاری دنیا توسط سولومون فریدمن و شرکت «حقوقی»اش، کار استثمار دختران را برای قاچاقچیان جنسی آسان‌تر می‌کند و تسهیل‌گر بردگی جنسی دختران زیر سن قانونی خواهد بود.

یهودیان از ابتدای وجود خود، (به گواه اسناد و متون تاریخی و برخلاف اصول و تعالیم حضرت موسی) قومی کاسب‌مسلک و تاجرپیشه بوده‌اند. این به خودیِ خود، نه مذموم است و نه خلاف شرع و اخلاق، اما وقتی بنا بر این است که همه‌چیز در معبد خداوندگاران سود (‌و نه باورهای راستین شریعت موسوی) قربانی شود، آن‌گاه هم دین و هم اخلاق از اساس در معرض تخریب قرار می‌گیرد.

در طول تاریخ، هرجا پای سودهای سرشار و منافع عظیم در میان بوده، دست‌کم یک سرنخ ماجرا به دست یهودیان بوده است. پرداخت وام‌های با بهره‌های کلان (‌رباخواری یا نزول‌خواری) یکی از کهن‌ترین کسب و کارهای این قوم بوده، و بی‌دلیل نیست که پایه‌گذاران اصلی بانکداری، بورس و بیمه عمدتاً تاجران یهودی بوده‌اند، چون به‌خوبی نبض پول را داختیار داشته‌اند. تجارت برده هم یکی از حوزه‌های تخصصی-تاریخی تاجران یهودی بود که برای قرن‌ها از پرسودترین تجارت‌های روی زمین بوده است. اما یکی از هنرهای دیگر این خداوندگاران تجارت، کسب و کار هرزه‌نگاری و صنعت فحشا است.

ناتان آبرامز (Nathan Abrams)، نویسنده و پژوهشگری که خود یهودی‌تبار و بخشی از صنعت هرزه‌نگاری بوده، امروز به منتقد سرسخت آن تبدیل شد و روشنگری‌های بسیاری درباره‌ نقش یهودیان در به فساد کشیدن حیات مدرن انجام داد. او چند سال پیش در مقاله‌ای مفصل به نقش یهودیان در صنعت هرزه‌نگاری پرداخت و با ارائه‌ نظرات نویسندگان و پژوهندگان یهودی چون «جی اِی. گرتسمن»، «لوک فورد» (Luke Ford) و «یوجین مایکل جونز» (Eugene Michael Jones)، چنین نتیجه‌گیری کرد که فارغ از مسأله‌ سود سرشار این عرصه (که هدف اولیه‌ اقبال یهودیان به هر نوع تجارتی است)، به لحاظ روان‌شناختی و جامعه‌شناختی، حضور پررنگ یهودیان در عرصه‌ فیلم‌های مستهجن، یک نوع نبرد فرهنگی میان اومانیسم سکولار و پیوریتانیزم مسیحی در آمریکا بود.

یهودیان به‌واسطه‌ کینه‌ چند قرنی از سلطه‌ سیاسی و فرهنگی «واسپ»ها (WASP = مردم انگلوساکسون سفیدپوست پروتستان) عرصه‌ هرزه‌نگاری را مجالی مغتنم برای درهم شکستن هژمونی اخلاقی پیوریتن پروتستانی آمریکا یافتند.

یوجین مایکل جونز، سردبیر مجله «جنگ‌های فرهنگی» (culture wars) در مقاله‌ای که در می ۲۰۰۳ منتشر کرد، به نقل از یکی از دست‌اندرکاران این صنعت متذکر شد در کل دهه‌ ۱۹۸۰، یعنی دهه‌ اوج‌گیری فیلم‌های مستهجن، بازیگران مرد عمدتاً از خانواده‌های یهودی سکولار، و بازیگران زن، دانشجویان مدارس روزانه‌ کاتولیک رُمی بودند.

پروفسور آبرامز، نتیجه‌ این امر را، شکل‌گیری سناریوهای رایج و استاندارد این نوع فیلم‌ها دانست: به چنگ آوردن «شیکسا»ها (Shiksa = اصطلاح زبان ییدیش برای زنان غیریهودی به‌ویژه زنان سفیدپوست مسیحی) توسط مردان یهودی. یعنی رمزگشایی از یک عقده فرویدی در روان مردان یهودی از پسِ قرن‌ها تحقیر از سوی جوامع مسیحی.

آبرامز به‌عنوان شاهد مثال، گفته‌ای از «آل گلدشتاین» (Al Goldstein) مؤسس یکی از معروف‌ترین مجلات مستهجن در ایالات متحده (که عنوان غیراخلاقی غیرقابل ذکری هم دارد) را می‌آورد:

«تنها دلیلی که یهودیان در صنعت هرزه‌نگاری هستند این است که ما فکر می‌کنیم مسیح حرف مفت است. کاتولیسیزم حرف مفت است (البته معنای اصلی فعلی که او به کار می‌برد، موهن‌تر است). ما به خودکامگی (مسیحیان) اعتقادی نداریم.»

در مجموع به فساد و زوال کشیدن جوامع «گوییم» (goyim عنوان تحقیرآمیز یهودیت تلمودی برای غیریهودیان)، به هر طریقه و ابزاری، برای یهود متعصب یک وظیفه‌ «ملی» و حتی «مذهبی» محسوب می‌شود.

