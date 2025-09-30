En
قرارداد بازیکنان آمریکایی استقلال امضا شد

دو بازیکن آمریکایی که پیش‌تر حضورشان در جمع دختران آبی قطعی شده بود، امروز برای امضای قرارداد رسمی و ثبت تصاویر یادگاری با سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال به ساختمان این باشگاه مراجعه کردند.
قرارداد بازیکنان آمریکایی استقلال امضا شد

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی باشگاه استقلال؛ دو بازیکن آمریکایی که پیش‌تر حضورشان در جمع دختران آبی قطعی شده بود، امروز برای امضای قرارداد رسمی و ثبت تصاویر یادگاری با سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال به ساختمان این باشگاه مراجعه کردند.

در این دیدار، رئیس هیئت‌مدیره باشگاه استقلال ضمن خوشامدگویی به این بازیکنان، برای آنها در ایران و تیم بسکتبال استقلال آرزوی موفقیت کرد و گفت: «انتظار ما این است که تیم بهترین نتایج را کسب کند و در نهایت زحمات مجموعه باشگاه و اعضای تیم به قهرمانی و خوشحالی هواداران استقلال منجر شود.»

خانم‌ها سابریا دین و رائل ویتست نیز ضمن قدردانی از دکتر تاجرنیا و مدیران تیم بسکتبال بانوان استقلال، از استقبال گرم باشگاه ابراز رضایت کردند و تأکید داشتند که تمام تلاش خود را برای موفقیت و قهرمانی با استقلال به کار خواهند بست.

باشگاه استقلال بسکتبال بانوان استقلال بازیکن آمریکایی تاجرنیا
