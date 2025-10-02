به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، اسناد ارائه‌شده از گزارش‌های محرمانه شهربانی خوزستان در سال ۱۳۵۲ به اعلامیه‌هایی اشاره دارند که بر دیوارهای کلاس‌های دانشکده جندی‌شاپور اهواز نصب شده بودند و از تلاش دانشجویان دانشگاه تهران برای ایجاد همبستگی با دانشجویان اهوازی در راستای اعتراض به سیاست‌های رژیم پهلوی حکایت می‌کنند.

محتوای این اعلامیه‌ها به ادعای اعدام سه خلبان ارتش شاه به دلیل امتناع از مشارکت در جنگ اعراب و اسرائیل اشاره دارد؛ جنگی که آن زمان به‌عنوان یکی از نقاط عطف درگیری‌های منطقه‌ای شناخته می‌شد. این خلبانان، طبق اعلامیه‌ها، به دلیل سرپیچی از دستور حمایت از اسرائیل و ابراز همبستگی با اعراب، قربانی سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم پهلوی شده‌اند.

اگرچه صحت ادعای اعدام این خلبانان به دلیل نبود شواهد مکمل در سایر اسناد قابل تردید است، اما این‌اعلامیه‌ها به‌تنهایی ارزش تاریخی و سیاسی دارند. آن‌ها نه‌تنها بازتاب‌دهنده نارضایتی عمیق دانشجویان و بخشی از جامعه ایران از سیاست‌های خارجی رژیم پهلوی، به‌ویژه حمایت آن از اسرائیل در برابر اعراب، هستند، بلکه نشان‌دهنده احساس همبستگی عمیق با مبارزات ملت‌های عرب و مخالفت با آنچه دانشجویان «امپریالیسم جهانی» و «رژیم صهیونیستی» می‌نامیدند، هستند. این اسناد همچنین از یک جنبش دانشجویی سازمان‌یافته حکایت دارند که با استفاده از اعلامیه‌ها و فراخوان‌های عمومی، سعی در بسیج افکار عمومی و ایجاد اتحاد میان دانشگاه‌های مختلف کشور داشته است.

اعلامیه‌های مزبور، که در گزارش‌های شهربانی بازتاب پیدا کرده‌اند، رژیم پهلوی را به‌عنوان «جیره‌خوار» و «غلام حلقه به گوش» قدرت‌های غربی، به‌ویژه آمریکا، محکوم می‌کنند. در این‌اعلامیه‌ها از خلبانانی حمایت شده که «آزاده» و «دلیر» توصیف شده‌اند. این اسناد، به‌رغم تردید در صحت برخی جزئیات، به‌عنوان سندی تاریخی از مقاومت و مبارزه علیه سیاست‌های رژیم پهلوی و تلاش برای ایجاد همبستگی ملی و منطقه‌ای در برابر امپریالیسم و صهیونیسم، اهمیت دارند.

متن و تصویر این‌اسناد در ادامه می‌آیند:

محرمانه

تاریخ گزارش: ۷ / ۸/ ۵۲

شهربانی آبادان

به ریاست اداره اطلاعات و شهربانی کل کشور

خبر واصله حاکیست:

در تاریخ های ۳۰ / و ۱/ ۸ / ۵۲ اعلامیه‌هایی به دیوار کلاس‌های دانشکده جندی شاپور اهواز چسبانده شده و در اعلامیه‌های مزبور نوشته شده (دانشجویان عزیز در جنگ اخیر اعراب و اسرائیل سه نفر از خلبانان ایرانی به سبب عدم شرکت در جنگ اسرائیل علیه اعراب کشته شده‌اند با ما دانشجویان تهرانی همصدا باشید و ما شما را فراموش نمی‌کنیم. پیروز باد اعراب قهرمان.)

شهربانی کل کشور – شهربانی استان خوزستان- اهواز

دانشجویان برادران

بخاطر پشتیبانی از اعتصاب دانشگاه تهران که بخاطر اعدام ۳ خلبان به دست مزدوران امپریالیسم که حاضر به جنگ با برادران عرب نشده‌اند اقدام نمائید.

شهربانی کل کشور – شهربانی استان خوزستان

دانشجویان عزیز- برادران

برادران دانشگاهی دانشگاه تهران دست به تظاهراتی بزرگ علیه رژیم جیره‌خوار زده‌اند به خاطر کشتار فجیع سه خلبان آزاده ایران که حاضر به بندگی آمریکا نبوده و از جنگ با برادران مجاهد عرب خودداری نموده و تنفر و انزجار خود را نسبت به حکومت صهیونیستی این سگ پوشالی و غلام حلقه به گوش آمریکا ابراز نموده‌اند. امید است که برادران دانشجوی تهرانی را در این راه مقدس یاری دهید. مرگ بر امپریالیسم آمریکا و اسرائیل متجاوز. درود بر خلبانان ایرانی و مجاهدان دلیر عرب.

منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی