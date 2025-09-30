En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ستاره سینما شایعه ازدواج پنهانی را تکذیب کرد

در حالی‌که روزهای اخیر شایعات زیادی درباره ازدواج مخفیانه کیانو ریوز و هنرمند تجسمی، الکساندرا گرانت، فضای مجازی را پر کرده بود، این زوج سرشناس سرانجام سکوت خود را شکستند و با واکنش‌های صریح، خبر را تکذیب کردند.
کد خبر: ۱۳۳۱۵۰۸
| |
1238 بازدید

ستاره سینما شایعه ازدواج پنهانی را تکذیب کرد

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ کیانو ریوز، ستاره محبوب هالیوود، و الکساندرا گرانت، هنرمند تجسمی، از سال ۲۰۱۹ به‌عنوان یک زوج شناخته می‌شوند؛ پیش‌تر نیز سال‌ها دوستان صمیمی و همکار هنری بودند و نخستین همکاری‌شان به کتاب «سرود شادی» در سال ۲۰۱۱ بازمی‌گردد.

اخیراً خبر‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه این دو در یک مراسم کوچک و خصوصی با هم ازدواج کرده‌اند؛ منابعی حتی ادعا کردند این مراسم «ساده، آرام و سرشار از عشق» بوده است. به گفته همان گزارش‌ها، گرانت با لباسی ساده و شیک در مراسم حاضر شده و ریوز هم به‌شدت تحت‌تأثیر قرار گرفته بود.

اما گرانت در واکنشی مستقیم به این شایعات، روز پنجشنبه در اینستاگرام عکسی از خود و کیانو منتشر کرد و نوشت: «این یک عکس واقعی است. نه عکس نامزدی است و نه خبر ساختگی از یک مراسم ازدواج با هوش مصنوعی…»

او در ادامه اضافه کرد: «این عکس را منتشر می‌کنم تا بابت تبریک‌هایی که به خاطر ازدواج‌مان دریافت کردیم تشکر کنم. اما ما ازدواج نکردیم. خبر‌های خوب این روز‌ها لازم‌اند، اما این یکی خبر جعلی بود. مراقب باشید! این هم کمی شادی واقعی از طرف ما.»

هم‌زمان، نماینده کیانو ریوز نیز تأکید کرد: «این خبر درست نیست. آنها ازدواج نکرده‌اند.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
ستاره هالیوود الکساندرا گرانت ازدواج پنهانی
تحریم داخلی در کنار مکانیزم ماشه/ فرزین چطور کاربران ایرانی را محدود می کند؟
پیشنهاد ۲.۵ میلیون دلاری استقلال به فرهاد مجیدی/ پادشاه آبی‌ها؛ خیلی دور، خیلی نزدیک!
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ادای احترام بزرگان هالیوود به رابرت ردفورد فقید
رابرت ردفورد؛ ستاره سرشناس هالیوود درگذشت!
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۷ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۸ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۲ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۸۷ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۵ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005aNw
tabnak.ir/005aNw