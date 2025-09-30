ستاره سینما شایعه ازدواج پنهانی را تکذیب کرد

در حالی‌که روزهای اخیر شایعات زیادی درباره ازدواج مخفیانه کیانو ریوز و هنرمند تجسمی، الکساندرا گرانت، فضای مجازی را پر کرده بود، این زوج سرشناس سرانجام سکوت خود را شکستند و با واکنش‌های صریح، خبر را تکذیب کردند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ کیانو ریوز، ستاره محبوب هالیوود، و الکساندرا گرانت، هنرمند تجسمی، از سال ۲۰۱۹ به‌عنوان یک زوج شناخته می‌شوند؛ پیش‌تر نیز سال‌ها دوستان صمیمی و همکار هنری بودند و نخستین همکاری‌شان به کتاب «سرود شادی» در سال ۲۰۱۱ بازمی‌گردد.

اخیراً خبر‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه این دو در یک مراسم کوچک و خصوصی با هم ازدواج کرده‌اند؛ منابعی حتی ادعا کردند این مراسم «ساده، آرام و سرشار از عشق» بوده است. به گفته همان گزارش‌ها، گرانت با لباسی ساده و شیک در مراسم حاضر شده و ریوز هم به‌شدت تحت‌تأثیر قرار گرفته بود.

اما گرانت در واکنشی مستقیم به این شایعات، روز پنجشنبه در اینستاگرام عکسی از خود و کیانو منتشر کرد و نوشت: «این یک عکس واقعی است. نه عکس نامزدی است و نه خبر ساختگی از یک مراسم ازدواج با هوش مصنوعی…»

او در ادامه اضافه کرد: «این عکس را منتشر می‌کنم تا بابت تبریک‌هایی که به خاطر ازدواج‌مان دریافت کردیم تشکر کنم. اما ما ازدواج نکردیم. خبر‌های خوب این روز‌ها لازم‌اند، اما این یکی خبر جعلی بود. مراقب باشید! این هم کمی شادی واقعی از طرف ما.»

هم‌زمان، نماینده کیانو ریوز نیز تأکید کرد: «این خبر درست نیست. آنها ازدواج نکرده‌اند.»