کشف ۴۲۰ میلیارد برنج احتکار شده در جنوب تهران

رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت از کشف بیش از ۸۴۰ تن برنج احتکار شده خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده را بیش از ۴۲۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۳۱۵۰۷
| |
904 بازدید
|
۱
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ سردار مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت، در تشریح این خبر، گفت: با انجام اقدامات اطلاعات مشخص شد مقادیری کالای اساسی برنج در انباری در محدوده بزرگراه باکری جنوب تخلیه و دپو و سپس به وسیله وانت به بازار ارسال میگردد.

این مقام انتظامی افزود: با هماهنگی از سوی مرجع قضایی تیمی از ماموران این پلیس، محل موصوف را مورد بازرسی قرار دادند که طی آن ۸۴۵ هزار و ۵۶۶ کیلو گرم برنج احتکار و پس از تکمیل پرونده به همراه متهم به مرجع قضایی تحویل شد.

این مقام پلیسی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۴۲۰ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند اضافه کرد: ورود کالای قاچاق و ارز به کشور باعث ورشکستگی کارخانجات و بیکار شدن کارگران ایرانی می‌گردد لذا از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

