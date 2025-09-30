وزنه‌برداری ایران با ترکیبی که تلفیقی از نفرات جوان و باتجربه است به نودمین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان در نروژ اعزام شده که نه تنها آینده تیم ملی، بلکه جایگاه بهداد سلیمی روی نیمکت نیز زیر ذره‌بین قرار دارد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان به میزبانی شهر فورده نروژ از روز پنجشنبه، ۱۰ مهرماه آغاز خواهد شد. رقابت‌هایی که برای تیم ایران یک آزمون سخت و جدی محسوب می‌شود و البته غیر قابل پیش‌بینی. زمانی وزنه‌برداری ایران جزو قدرت‌هایی محسوب می‌شد که حداقل کسب یکی دو مدال طلا قابل پیش‌بینی بود، اما حالا چند سالی می‌شود که وزنه‌برداری ایران به لحاظ جایگاهی افت کرده و در حال پوست‌اندازی است.

حضور ۸ ملی‌پوش در آوردگاه جهانی

در نودمین دوره از رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان، ۵۰۵ وزنه‌بردار که شامل ۲۵۵ وزنه‌بردار مرد و ۲۵۰ وزنه‌بردار زن می‌شوند که ۸ نفر از این ۵۰۵ نفر عضو تیم ملی ایران هستند. تیم ایران با تلفیقی از ترکیب جوان و باتجربه راهی نروژ شده و البته یک سرمربی جوان هم آنها را هدایت خواهد کرد که در اولین تجربه جدی‌اش، کسب نتیجه می‌توان اهمیتی دو چندان برای او داشته باشد.

سلیمی: پیش‌بینی مدال کار ساده‌ای نیست

بهداد سلیمی، سرمربی تیم ملی در آستانه اعزام به مسابقات درباره پیش‌بینی از نتیجه احتمالی گفت: «هر اتفاقی می‌تواند در این مسابقات رخ دهد. تلاش‌مان این است با زحماتی که کشیده شده، بهترین نتیجه را کسب کنیم. تیم ملی وزنه‌برداری در حال پوست‌اندازی است و اکثر تیم را نفرات جوان تشکیل می‌دهد. خیلی از ملی‌پوشان اعزامی در رده سنی جوانان هستند و امیدواریم با توجه به شرایط سنی‌شان در میدان بزرگسالان هم بدرخشند.» سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری با بیان اینکه در تیم مشکل جدی مصدومیت وجود ندارد درباره پیش‌بینی کسب مدال در تیم ایران گفت: «در اوزان بالا شرایط خوبی داریم و امیدوار به کسب مدال هستیم اما به هر حال مسابقه است؛ امکان دارد هزار اتفاق بیفتد. با وجود اینکه رشته وزنه‌برداری یک ورزش رکوردی محسوب می‌شود، اما پیش‌بینی واقعاً کار سختی است. تمام تلاش هر ۸ نفر است که بهترین نتیجه را کسب کنند.»

برنامه ملی‌پوشان ایران روی تخته جهانی

نمایندگان ایران کار خود را از ۱۴ مهر ماه آغاز می‌کنند که عبدالله بیرانوند (۷۹ کیلوگرم)، ایلیا صالحی‌پور (۸۸ کیلوگرم)، علی عالی‌پور و علیرضا معینی (۹۴ کیلوگرم)، علیرضا نصیری و ابوالفضل زارع (۱۱۰ کیلوگرم) و در نهایت علی داودی و آیت شریفی (۱۱۰+ کیلوگرم) نفراتی هستند روی تخته خواهند رفت.

برنامه نمایندگان ایران در قهرمانی جهان به شرح زیر است:

۱۴ مهر: گروه B دسته ۷۹ کیلوگرم – عبدالله بیرانوند (۱۸:۳۰)

۱۵ مهر: گروه A دسته ۸۸ کیلوگرم – ایلیا صالحی‌پور (۱۸:۳۰)

۱۷ مهر: گروه A دسته ۹۴ کیلوگرم – علی عالی‌پور و علیرضا معینی (۲۱:۰۰)

۱۸ مهر: گروه B دسته ۱۱۰ کیلوگرم – ابوالفضل زارع (۱۶:۰۰) | گروه A دسته ۱۱۰ کیلوگرم – علیرضا نصیری (۲۱:۰۰)

۱۹ مهر: گروه A دسته ۱۱۰+ کیلوگرم – علی داودی و آیت شریفی (۱۷:۳۰)

پاداش‌های میلیاردی برای مدال‌آوران

هیأت رئیسه فدراسیون وزنه‌برداری برای افزایش انگیزه ورزشکاران، پاداش‌های چشمگیری تعیین کرده است؛ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به همراه افزایش حقوق ماهانه برای طلای مجموع، ۶۰۰ میلیون تومان برای نقره و ۴۰۰ میلیون تومان برای برنز. همچنین رکوردشکنی جهانی معادل نیمی از پاداش طلای مجموع پاداش دارد و حتی تک‌مدال‌ها نیز شامل نصف مبلغ مدال اصلی خواهند شد. ورزشکارانی هم که مدالی نگیرند، اما امتیازشان در رتبه تیمی تأثیرگذار باشد، بی‌پاداش نخواهند ماند.

چالش بزرگ سلیمی با تک فرصت مهم

اهمیت دو چندان این مسابقات برای بهداد سلیمی علاوه بر تجربه اول او، یک دلیل مهم دیگر هم دارد؛ او که نایب‌رئیس فدراسیون بود و هدایت تیم ملی را عهده‌دار شد، با تصمیم سجاد انوشیروانی جایگاه خود را در هیأت رئیسه از دست داد و حسین رضازاده جای او را در پست نایب رئیسی گرفت. حالا نتیجه‌گیری روی تخته جهانی می‌تواند آینده نیمکت او را هم رقم بزند. در صورت ناکامی، احتمال دارد سجاد انوشیروانی که جایگاه نایب‌رئیسی را از او گرفته، شانس زیادی برای ادامه‌کار سلیمی ندهد و در اولین فرصت ممکن، دست به تغییر بزند. از همین‌رو اهمیت رقابت‌های پیش‌رو را برای سلیمی دوچندان خواهد بود.