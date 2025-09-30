نگرانیهای ناشی از اعمال تعرفهها بر افزایش قیمتها در آمریکا به نگرانیهای در مورد تشدید فشارهای تورمی منجر شده است که به عدم قطعیت بیشتر دامن میزند. فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی ژاپن، بانک مرکزی نیوزیلند و بانک مرکزی ترکیه در اکتبر تصمیمات پولی خود را اتخاذ خواهند کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، فدرال رزرو برای اولین بار در سال جاری، نرخ بهره خود را کاهش داد و آن را در سپتامبر با ۲۵ واحد پایه کاهش، به محدوده چهار تا ۴.۲۵ درصد رساند. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو گفت که موازنه ریسکها با افزایش ریسکهای نزولی برای اشتغال تغییر کرده است، اما کاهش ۵۰ واحد پایه را توجیه نمیکند.
دادههای اشتغال و تورم آمریکا در ماه آینده، تعیینکننده سیاست پولی فدرال رزرو در ۲۹ اکتبر خواهد بود. پیشبینی میشود فدرال رزرو در اکتبر، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد، در حالی که بازار انتظار دارد تا پایان سال جاری، در مجموع دو کاهش ۲۵ واحد پایهای انجام شود. تحلیلگران میگویند: فدرال رزرو ممکن است با کاهش ریسکهای اشتغال، از کاهش نرخ بهره در اکتبر یا دسامبر صرفنظر کند.
بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره خود را در ماه جاری بدون تغییر در ۰.۵ درصد حفظ کرد و پیشبینی میشود در جلسه اکتبر نیز همین نرخ ماندگار باشد، در حالی که تا پایان سال، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش میدهد.
بانک مرکزی کره جنوبی نیز به دلیل بهبود محدود اقتصاد و عدم قطعیتهای ناشی از تعرفهها در چشمانداز رشد اقتصادی، نرخ بهره آگوست را بدون تغییر در ۲.۵ درصد حفظ کرد. این بانک در ۲۳ اکتبر، تصمیمی در مورد سیاست پولی اتخاذ خواهد کرد، اما نتایج پیشبینیها مشخص نیست.
از سوی دیگر، بانک مرکزی نیوزیلند مطمئنا در هشتم اکتبر، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش خواهد داد.
همه پیشبینیها به تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی اروپا معطوف است؛ بانک مرکزی اروپا در جلسه ۱۱ سپتامبر، سه سیاست کلیدی خود را در محدوده انتظارات حفظ کرد، زیرا تورم میانمدت منطقه یورو نزدیک به هدف دو درصدی بود.
بانک مرکزی اروپا قبل از توقف چرخه کاهش نرخ بهره در جولای، سه نرخ کلیدی سیاست خود را در سال جاری ۱۰۰ واحد پایه کاهش داده بود. تورم مصرفکننده در آگوست، کمتر از تخمینها و بر مبنای سالانه، دو درصد بود. مقامات بانک مرکزی اروپا اعلام کردهاند که ممکن است سیاستهای پولی انبساطی بیشتری اعمال نشود و برآوردهای بازار نیز این موضوع را نشان میدهد و انتظار نمیرود این بانک در ۳۰ اکتبر، سه نرخ کلیدی سیاست پولی خود را تغییر دهد.
بانک مرکزی ترکیه، نرخ سیاست پولی خود در سپتامبر را با ۲۵۰ واحد پایه کاهش، به ۴۰.۵ درصد رساند. این بانک همچنین نرخ وامدهی را از ۴۶ درصد، به ۴۳.۵ درصد و نرخ استقراض را از ۴۱.۵ درصد به ۳۹ درصد کاهش داد.
خبرگزاری آناتولی گزارش کرد، کاهش تورم آگوست و رشد بهتر از حد انتظار در سه ماهه دوم به این کاهشها منجر شد، در حالی که تقاضای داخلی همچنان ضعیف است. بانک مرکزی ترکیه تصمیم خود در مورد سیاست پولی را در ۲۳ اکتبر اتخاذ خواهد کرد.