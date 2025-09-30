به گزارش تابناک، بازار امروز شاهد افزایش قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته است.
هر اونس طلا امروز با افزایش ۰.۶۳ درصدی، از ۳,۸۳۰ (سه هزار و هشتصد و سی ) دلار به ۳,۸۵۴ (سه هزار و هشتصد و پنجاه و چهار ) دلار رسید.
|جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
|قیمت (دلار)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۳,۸۵۴
|۲۴
|۰.۶۳
|10:53
|۳,۸۳۰
|۷۰
|۱.۸۲
|روز قبل
|۳,۷۶۰
|۰.۰۰
|۲ روز پیش
قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۵۴ درصدی، از ۱۰,۴۵۱,۷۷۵ (ده میلیون و چهارصد و پنجاه و یک هزار و هفتصد و هفتاد و پنج ) تومان به ۱۰,۵۰۹,۰۲۶ (ده میلیون و پانصد و نه هزار و بیست و شش ) تومان رسید.
|جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۰,۵۰۹,۰۲۶
|۵۷,۲۵۱
|۰.۵۴
|10:53
|۱۰,۴۵۱,۷۷۵
|۲۴۱,۹۳۲
|۲.۳۱
|روز قبل
|۱۰,۲۰۹,۸۴۳
|-۱۵۱,۲۰۷.۰۰
|-۱.۴۹
|۲ روز پیش
هر مثقال طلا 18 عیار امروز با افزایش ۰.۵۴ درصدی، از ۴۵,۲۷۵,۰۰۰ (چهل و پنج میلیون و دویست و هفتاد و پنج هزار) تومان به ۴۵,۵۲۳,۰۰۰ (چهل و پنج میلیون و پانصد و بیست و سه هزار) تومان رسید.
قیمت سکه امامی امروز با افزایش ۰.۸۸ درصدی، از ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و دوازده میلیون) تومان به ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و سیزده میلیون) تومان رسید.
|جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۰۰۰,۰۰۰
|۰.۸۸
|10:53
|۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
|۴,۵۰۰,۰۰۰
|۴.۰۱
|روز قبل
|۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰
|-۵,۰۰۰,۰۰۰.۰۰
|-۴.۶۶
|۲ روز پیش
نیم سکه امروز با افزایش ۱.۶۳ درصدی، از ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (شصت میلیون) تومان به ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ (شصت و یک میلیون) تومان رسید.
|جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۶۱,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۰۰۰,۰۰۰
|۱.۶۳
|10:53
|۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۰۰۰,۰۰۰
|۳.۳۳
|روز قبل
|۵۸,۰۰۰,۰۰۰
|-۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰
|-۳.۴۵
|۲ روز پیش
ربع سکه امروز با افزایش ۱.۴۲ درصدی، از ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ (سی و چهار میلیون و پانصد هزار) تومان به ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (سی و پنج میلیون) تومان رسید.
هر سکه گرمی امروز با افزایش ۰.۵۸ درصدی، از ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و نهصد هزار) تومان به ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ (هفده میلیون) تومان رسید.