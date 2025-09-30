En
قیمت طلا و سکه امروز سه‌شنبه ۸ مهرماه

اقتصادنیوز: قیمت طلای 18 عیار صعودی بود و قیمت سکه امامی با افزایش ۰.۸۸ درصدی، از ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و دوازده میلیون) تومان به ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و سیزده میلیون) تومان رسید.
قیمت طلا و سکه امروز سه‌شنبه ۸ مهرماه

به گزارش تابناک، بازار امروز شاهد افزایش قیمت‌‌‌‌ طلا و سکه نسبت به روز گذشته است.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا امروز با افزایش ۰.۶۳ درصدی، از ۳,۸۳۰ (سه هزار و هشتصد و سی ) دلار به ۳,۸۵۴ (سه هزار و هشتصد و پنجاه و چهار ) دلار رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۸۵۴ ۲۴ ۰.۶۳ 10:53
۳,۸۳۰ ۷۰ ۱.۸۲ روز قبل
۳,۷۶۰ ۰.۰۰   ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۵۴ درصدی، از ۱۰,۴۵۱,۷۷۵ (ده میلیون و چهارصد و پنجاه و یک هزار و هفتصد و هفتاد و پنج ) تومان به ۱۰,۵۰۹,۰۲۶ (ده میلیون و پانصد و نه هزار و بیست و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۵۰۹,۰۲۶ ۵۷,۲۵۱ ۰.۵۴ 10:53
۱۰,۴۵۱,۷۷۵ ۲۴۱,۹۳۲ ۲.۳۱ روز قبل
۱۰,۲۰۹,۸۴۳ -۱۵۱,۲۰۷.۰۰ -۱.۴۹ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

هر مثقال طلا 18 عیار امروز با افزایش ۰.۵۴ درصدی، از ۴۵,۲۷۵,۰۰۰ (چهل و پنج میلیون و دویست و هفتاد و پنج هزار) تومان به ۴۵,۵۲۳,۰۰۰ (چهل و پنج میلیون و پانصد و بیست و سه هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی امروز با افزایش ۰.۸۸ درصدی، از ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و دوازده میلیون) تومان به ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و سیزده میلیون) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۸۸ 10:53
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴.۰۱ روز قبل
۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰ -۵,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ -۴.۶۶ ۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه امروز با افزایش ۱.۶۳ درصدی، از ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (شصت میلیون) تومان به ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ (شصت و یک میلیون) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱.۶۳ 10:53
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳.۳۳ روز قبل
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ -۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ -۳.۴۵ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با افزایش ۱.۴۲ درصدی، از ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ (سی و چهار میلیون و پانصد هزار) تومان به ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (سی و پنج میلیون) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی امروز با افزایش ۰.۵۸ درصدی، از ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و نهصد هزار) تومان به ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ (هفده میلیون) تومان رسید.

تحریم داخلی در کنار مکانیزم ماشه/ فرزین چطور کاربران ایرانی را محدود می کند؟
پیشنهاد ۲.۵ میلیون دلاری استقلال به فرهاد مجیدی/ پادشاه آبی‌ها؛ خیلی دور، خیلی نزدیک!
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
