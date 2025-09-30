En
ایران پلاس خودرو !

بلای «پلاس‌بازی» به سراغ پژو ۲۰۷ آمد

پژو ۲۰۷ را می‌توان یکی از ماندگارترین هاچ‌بک‌های بازار ایران دانست؛ خودرویی که بیش از یک دهه است بدون تغییرات بنیادین در خط تولید ایران‌خودرو باقی مانده و به دلیل نبود رقیب واقعی، همچنان در سبد خرید بسیاری از مشتریان حضور دارد. حالا ایران‌خودرو نسخه‌ای تازه از این محصول را با نام پژو ۲۰۷ TU۵P دستی معرفی کرده و آن را در طرح فروش مهرماه ۱۴۰۴ عرضه می‌کند.
به گزارش تابناک: ایران‌خودرو مدعی است که این نسخه جدید، سریع‌ترین مدل تولیدی از ۲۰۷ تاکنون خواهد بود. علت این ادعا به استفاده از پیشرانه TU۵ پلاس بازمی‌گردد. پیشرانه‌ای که توان ۱۱۳ اسب بخار و گشتاور ۱۴۶ نیوتون‌متر تولید می‌کند. این اعداد در مقایسه با موتور TU۵ معمولی، به ترتیب ۸ اسب بخار و ۴ نیوتون‌متر افزایش یافته‌اند. با توجه به وزن ۱۰۷۸ کیلوگرمی خودرو، چنین افزایشی می‌تواند در شتاب و کشش خودرو تأثیر قابل توجهی داشته باشد.

از سوی دیگر، برای نخستین‌بار در این کلاس، ایران‌خودرو دو نوع گیربکس دستی را در نظر گرفته است: یک گیربکس ۵ سرعته دستی و یک گیربکس ۶ سرعته دستی. هرچند عرضه اولیه با نسخه پنج‌دنده انجام می‌شود، اما در آینده نسخه شش‌سرعته نیز به خط تولید خواهد آمد. وجود گیربکس شش‌سرعته می‌تواند به بهبود مصرف سوخت و کاهش استهلاک در سفر‌های طولانی کمک کند؛ مزیتی که مدت‌هاست مشتریان خودرو‌های ایرانی در انتظار آن بودند.

پژو ۲۰۷ TU۵P دستی به‌تناسب کلاس‌های مختلف، با فهرست متفاوتی از تجهیزات عرضه می‌شود. نسخه‌های بالاتر از امکاناتی مانند سقف شیشه‌ای پانوراما، فرمان برقی، سیستم کروز کنترل، سیستم کنترل پایداری الکترونیکی (ESC) و کنترل کشش (TCS) بهره می‌برند. علاوه بر این، نمایشگر مالتی‌مدیا به همراه قابلیت اتصال تلفن همراه، سیستم هشدار بستن کمربند برای تمامی سرنشینان (SBR)، و کلید‌های کنترلی روی فرمان از جمله آپشن‌هایی هستند که در نسخه‌های میانی و فول‌آپشن دیده می‌شوند.

در بخش ایمنی، ایران‌خودرو تمام نسخه‌ها را به ترمز ضدقفل (ABS) به همراه توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) و سیستم کمکی ترمز (EBA) مجهز کرده است. همچنین در نسخه‌های فول‌آپشن، ترمز‌های دیسکی در هر چهار چرخ جایگزین ترمز عقب کاسه‌ای شده‌اند که بهبود محسوسی در ایمنی رانندگی ایجاد می‌کند.

این خودرو در سه کلاس عرضه می‌شود:

کلاس ۶۰۴۰۹ (نسخه پایه): مجهز به رینگ فولادی، سقف فلزی، فرمان هیدرولیک و ترمز عقب کاسه‌ای.

قیمت: حدود ۷.۹ میلیارد ریال.

کلاس ۶۰۴۱۱ (نسخه میانی): تقریباً مشابه فول‌آپشن، اما با رینگ فولادی.

قیمت: حدود ۸.۳ میلیارد ریال.

کلاس ۶۰۴۱۰ (نسخه فول‌آپشن): دارای سقف شیشه‌ای، رینگ آلومینیومی، فرمان برقی و ترمز‌های دیسکی چهارچرخ.

قیمت: حدود ۸.۵ میلیارد ریال.

این اختلاف قیمتی میان نسخه پایه و فول‌آپشن نشان می‌دهد که ایران‌خودرو همچنان بر سیاست قطعه‌گذاری و ایجاد تنوع مصنوعی برای بالا بردن بازه قیمتی محصولات خود تکیه دارد.

اگرچه معرفی پیشرانه TU۵ پلاس و گیربکس شش‌سرعته دستی می‌تواند خبر خوشی برای مشتریان باشد، اما واقعیت این است که پژو ۲۰۷ TU۵P دستی همچنان روی همان پلتفرم قدیمی بنا شده و تغییرات اعمال‌شده بیشتر در حد افزودن چند آپشن و ارتقای جزئی پیشرانه خلاصه می‌شود.

ایران‌خودرو با معرفی چنین نسخه‌هایی تلاش دارد سبد محصولی محدود خود را زنده نگه دارد و برای ادامه تولید خودرو‌ با پلتفرمی قدیمی و سالخورده، دلیل و توجیهی تازه ارائه کند. این همان روندی است که طی سال‌های اخیر در صنعت خودروی کشور با عنوان «پلاس‌بازی» شناخته می‌شود؛ روندی که نه تنها تحول واقعی ایجاد نمی‌کند، بلکه بیشتر به تغییر نام و افزودن چند آپشن جزئی برای افزایش قیمت شباهت دارد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
0
پاسخ
دویست و هفت ، دویست و هفت میلیون بیشتر نمیارزه .
