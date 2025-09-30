سرهنگ محمدچراغ، فرمانده انتظامی مشهد گفت: در پی وقوع چند فقره یورش مهاجمان مسلح به سلاح سرد به جشنهای خانوادگی در باغ ویلاهای بولوار شاهنامه مشهد، گروهی ازکارآگاهان پلیس آگاهی ماموریت یافتند تا هرچه سریعتر عاملان این حوادث وحشتناک را شناسایی و دستگیر کنند.
جزئیات اقدامات سارقان
به گزارش خراسان، سرهنگ محمدچراغ افزود: با این دستور انتظامی، جلسات کارشناسی و تحلیلی جرم برگزار و مشخص شد که افرادی با سرو صورتهای پوشیده و به صورت گروهی، در حالی که قمه وچاقو دردست دارند وارد باغ ویلاها میشوند و با تهدید وضرب وجرح مهمانان و صاحبان باغ ویلاها، زیورآلات و طلاهای زنان را به همراه اشیای قیمتی و گوشیهای تلفن به سرقت میبرند.
کلید دار امنیت مشهد تصریح کرد: بنابراین گروه تخصصی کارآگاهان با بهره گیری ازتوان اطلاعاتی و فن آوریهای نوین پلیسی، طی۷۲ساعت موفق شدند با پیگیری سرنخهای موجود و انجام یک سری تحقیقات میدانی، ۹ تن از عاملان این سرقتهای هولناک را درچند عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر کنند.
سرهنگ چراغ اضافه کرد: دربازرسی از مخفی گاه متهمان، مقادیری طلا و گوشیهای سرقتی به همراه تعداد زیادی انواع سلاحهای سرد کشف وضبط شد.
ایجاد رعب و وحشت و مقاومت
وی ادامه داد: بررسیهای مقدماتی پلیس نشان داد اعضای این باند مخوف در ابتدای ورود به باغ ویلا و برای ایجاد رعب و وحشت اقدام به تخریب خودروها و اموال درون باغ ویلاها میکرد و حتی شیشه کانکس را میشکنند و درصورتی که فردی دربرابر خواسته آنها مقاومت میکرد با تیغه قمه و چاقو روبهرو میشد!
مقام ارشد انتظامی مشهد خاطرنشان کرد: آنها دراولین پرونده وارد باغ ویلایی شدند که جشن تولد یک دختر خردسال بود وپس از ایجاد رعب و وحشت، همه مهمانان و میزبانان را در حالی درون کانکس حبس کردند که زیور آلات، کیف پول و تلفنهای همراه آنان را زورگیری کرده بودند. به گونهای که به گفته شاکی پرونده، فرزندش به حدی وحشت زده شده است که حتی به تنهایی به سرویس بهداشتی هم نمیرود!
وی گفت: بانوی کهنسالی نیز که جشن تولدی برای دختر بزرگش تدارک دیده بود با یورش مهاجمان نقابدار مواجه شده و پس از زورگیری توسط تبهکاران مخوف، اکنون به خاطر ترس که بر وجودشان غلبه کرده است، جرئت رفتن به باغ ویلای خودشان را هم ندارند!
رئیس پلیس مشهد همچنین با اشاره به یک پرونده دیگر تصریح کرد: در سومین یورش متهمان به یک باغ ویلای دیگر، اعضای یک خانواده هدف زورگیریهای مخوف قرارگرفتند که سارقان با کوبیدن لگد به در باغ ویلا وارد شده و گردنبند مادر خانواده را چنگ میزنند و یکی از پسران وی را نیز با ضربه قمه مجروح میکنند.
اعتراف متهمان و شناسایی شاکیان
سرهنگ چراغ با بیان این که متهمان این پرونده به جرایم خود اعتراف کردهاند، به خبرنگار ارشد روزنامه خراسان گفت: تاکنون ۳ تن از شاکیان اعضای این باند را شناسایی کردهاند، اما تحقیقات بیشتر در این باره همچنان ادامه دارد.
فرمانده انتظامی مشهد برای پیشگیری از وقوع چنین جرایمی به شهروندان نیز توصیه کرد: شهروندان و یا مسافران به هیچ وجه از طریق سایتهای واسطهگر برای اجاره باغ ویلا اقدام نکنند و برای این منظور به دفاتر املاک معتبر و شناخته شده محلی بروند و از اقامت درباغ ویلاهای دور ازشهرکه دسترسی به آنها به سختی میسر است، خود داری کنند.
وی از مالکان باغ ویلاها خواست: حفاظت فیزیکی و نصب دزدگیر و دوربینهای مداربسته را جدی بگیرند و از قفلهای مستحکم کنند.