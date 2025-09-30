En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

محاکمه دو زن و سه مرد در قتل رئیس بانک

بررسی‌ها نشان می‌داد مقتول با ۴۰ ضربه چاقو در خانه‌اش به قتل رسیده است. تیم جنایی خیلی زود دریافت مقتول ۱۴ سال قبل از همسر اولش جدا شده و دخترش با او زندگی می‌کرد، اما چند روز قبل از این جنایت دختر نوجوان به خانه مادرش رفته بود.
کد خبر: ۱۳۳۱۴۷۹
| |
858 بازدید
محاکمه دو زن و سه مرد در قتل رئیس بانک

به گزارش تابناک؛ روزنامه ایران نوشت: شهریور ۲ سال قبل خبر قتل مردی ۵۲ ساله که رئیس یکی از شعب بانک در تهران بود، به پلیس اعلام شد.

بررسی‌ها نشان می‌داد مقتول با ۴۰ ضربه چاقو در خانه‌اش به قتل رسیده است. تیم جنایی خیلی زود دریافت مقتول ۱۴ سال قبل از همسر اولش جدا شده و دخترش با او زندگی می‌کرد، اما چند روز قبل از این جنایت دختر نوجوان به خانه مادرش رفته بود.

در ادامه ردپای مادر و دختر در این جنایت به دست آمد و بازداشت شدند. دخترک به مأموران گفت: «مادر و ناپدری‌ام با همدستی دو قاتل اجاره‌ای پدرم را کشتند؛ بنابراین همه متهمان شناسایی و دستگیر شدند.»

با تکمیل تحقیقات پرونده برای رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای این جلسه پدر و مادر مقتول برای متهم اصلی درخواست قصاص کردند و برای سایر متهمان خواستار اشد مجازات شدند.

پس از آن متهم اصلی به نام کریم به جایگاه رفت و گفت: «همسر سابق مقتول به من گفته بود که، چون مقتول حق و حقوقش را نمی‌دهد و از طرفی می‌خواهد دخترشان را بکشد، از من خواست در یک تصادف ساختگی او را بزنیم، اما بعد پشیمان شد و گفت ممکن است زنده بماند و لو برویم، بهتر است او را بکشید و مدارکم را که نشان می‌دهد او به من بدهکار است، از خانه‌اش بدزدیم. من گفتم کسی را نمی‌کشم فقط مدارک را می‌آورم. روز حادثه او به دخترش گفت از خانه بیرون برود و در را باز بگذارد. بعد من و همدستم هاشم وارد خانه شدیم و مرد میانسال را با پیچیدن سیم به دور گردنش و بعد هم با ضربات متعدد چاقو کشتم.»

قاضی پرسید: «پس برای قتل وارد خانه شده بودی؟»

متهم جواب داد: «نه ولی زن میانسال من را تهدید کرد که اگر شوهر سابقش را نکشم، دخترش او را می‌کشد و آنها قتل را به گردن ما می‌اندازند.»

بعد از صحبت‌های کریم، وکیلش به قضات گفت: «موکلم دوشخصیتی است. با اینکه پزشکی قانونی جنون او را تأیید نکرده، اما کریم فرد سالمی نیست و به لحاظ روانی مشکل دارد.»

در این هنگام کریم به وکیلش اعتراض کرد و گفت: «درست است که کار بدی کرده‌ام و شرمنده اولیای دم هستم، اما شما هم اینقدر به من نگو دیوانه من مجنون نیستم و سالمم.»

بعد از آن زن میانسال به جایگاه رفت و گفت: «وقتی جدا شدم دخترم با پدرش زندگی می‌کرد تا اینکه زن دوم مقتول بامن تماس گرفت و گفت بیا دخترت را ببر. او نیاز به محبت دارد و تاکنون ۴ بار دست به خودکشی زده است. می‌دانستم که پدرش او را می‌زد و تهدید به قتل کرده بود. من می‌خواستم دخترم را نجات دهم.»

قاضی سؤال کرد: «اما شما قرارداد ۲ میلیارد تومانی با دو نفر نوشتی حالا می‌گویی می‌خواستم دخترم را نجات دهم؟»

نسرین جواب داد: «مقتول ۹۰۰ گرم طلا به من بدهکار بود و آن را نمی‌داد. من دنبال مدارک بودم، اصلاً قرار ما کشتن او نبود.»

پس از آن دختر مقتول که از کانون اصلاح و تربیت به دادگاه آمده بود، اظهارات مادرش را رد کرد و گفت: «اصلاً اینطوری که مادرم می‌گوید، نیست. او قبل از قتل از من خواست پیامکی با این محتوا که بابا می‌خواهد من را بکشد، برایش بفرستم. پدرم مرد خوبی بود و رفتار خوبی با من داشت. روز حادثه مادرم گفت دو نفر می‌آیند تا مدارک را از خانه بردارند. اصلاً حرفی از قتل پدرم نبود، اما آنها آمدند و پدرم را کشتند.»

در ادامه هاشم نیز به قضات گفت: «من کریم را همراهی می‌کردم، اما نقشی در قتل نداشتم.» همچنین همسر دوم زن میانسال نیز منکر دخالت در قتل شد و اتهام خود را انکار کرد.

با پایان اظهارات متهمان قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قتل رئیس بانک متهم قصاص
تحریم داخلی در کنار مکانیزم ماشه/ فرزین چطور کاربران ایرانی را محدود می کند؟
پیشنهاد ۲.۵ میلیون دلاری استقلال به فرهاد مجیدی/ پادشاه آبی‌ها؛ خیلی دور، خیلی نزدیک!
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قتل برای ارث پدری یا نفرت از شوهر خواهر؟
قتل دردناک پدر و مادر بدلیل اختلافات خانوادگی
توطئه پزشک قاتل برای فرار از قصاص
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۶ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۸ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۱ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۰ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۸۶ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005aNT
tabnak.ir/005aNT