شهادت مادر و ۶ فرزندش در حمله اسرائیل

شهادت یک مادر و ۶ فرزندش در حمله هوایی اسرائیل به دیرالبلح
کد خبر: ۱۳۳۱۴۷۳
| |
970 بازدید
|
۲
شهادت مادر و ۶ فرزندش در حمله اسرائیل
برچسب ها
اسرائیل جنایت رژیم صهیونیستی حمله اسرائیل شهادت فلسطین حمله هوایی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
2
4
پاسخ
اسرائیل روزی دیر یا زود نتیجه این همه جنایت و ددمنشی را خواهد دید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
1
0
پاسخ
لعنت خدا بر نتانیاهو و ترامپ قاتل
