سونی در ادامهی برنامههای خود برای ۳۰ سالگی پلیاستیشن، با شرکت Reebok همکاری کرد تا شاهد کفشهای جدیدی با حسوحال کنسول بازی پلی استیشن باشیم.
به گزارش تابناک به نقل از زومیت، سونی و Reebok سه طرح مختلف برای کفش پلیاستیشن در نظر گرفتهاند که شامل InstaPump Fury ۹۴ برای ژاپن، Pump Omni Zone II for the U.S برای آمریکا و Workout Plus برای بریتانیا میشوند.
کفشهای جدید سونی و ریباک برای ادای احترام به اولین کنسول پلیاستیشن طراحی شدهاند. سونی قبلاً هم برای تولید کفش با شرکتهایی مانند آدیداس همکاری کرده بود.
سونی قیمت کفشهای جدید پلیاستیشن را اعلام نکرد؛ اما گفت که این کفشها در ماه اکتبر (مهر و آبان) عرضه خواهند شد.
کنسول بازی PS۱ برای اولین بار در سپتامبر سال ۱۹۹۵ (مهر ۱۳۷۴) روانهی بازار آمریکای شمالی شد؛ پس این ماه سالگرد ۳۰ سالگی آن بهشمار میرود.