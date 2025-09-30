دومین شکست عشقی برای نیکول کیدمن پس از ۲۰ سال

به گزارش تابناک؛ بی بی سی نوشت: یک منبع گفت که نیکول کیدمن و کیث اربن پس از نزدیک به ۲۰ سال زندگی مشترک از هم جدا شدهاند.
این زوج سرشناس، دو فرزند به نامهای ساندی رز ۱۷ ساله و فیث مارگارت ۱۴ ساله دارند.
نیکول کیدمن، بازیگر برنده اسکار و کیث اربن، خواننده سبک کانتری و برنده چهار جایزه گرمی، ژوئن ۲۰۰۶ با هم ازدواج کردند.
خبرگزاری تیامزد اولین بار این خبر را گزارش کرد و به نقل از منبعی نوشت که این زوج از تابستان گذشته جدا زندگی میکنند و نیکول کیدمن جدایی را نمیخواهد. منبع بیبیسی هم این گزارش را تایید کرد.
دلیل جدایی آنها مشخص نیست.
خانم کیدمن و آقای اربن که هر دو در استرالیا بزرگ شدهاند، در طی دو دهه زندگی مشترک، فراز و نشیبهای زیادی را پشت سر گذاشتهاند.
بازیگر فیلم «دختر بچه» پیش از این با تام کروز ازدواج کرده بود. این زوج بیش از ۱۰ سال با هم بودند و دو فرزند نیز دارند. آنها در سال ۲۰۰۱ به ازدواج خود پایان دادند.