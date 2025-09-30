دومین شکست عشقی برای نیکول کیدمن پس از ۲۰ سال

یک منبع گفت که نیکول کیدمن و کیث اربن پس از نزدیک به ۲۰ سال زندگی مشترک از هم جدا شده‌اند.

به گزارش تابناک؛ بی بی سی نوشت: یک منبع گفت که نیکول کیدمن و کیث اربن پس از نزدیک به ۲۰ سال زندگی مشترک از هم جدا شده‌اند.

این زوج سرشناس، دو فرزند به نام‌های سان‌دی رز ۱۷ ساله و فیث مارگارت ۱۴ ساله دارند.

نیکول کیدمن، بازیگر برنده اسکار و کیث اربن، خواننده سبک کانتری و برنده چهار جایزه گرمی، ژوئن ۲۰۰۶ با هم ازدواج کردند.

خبرگزاری تی‌ام‌زد اولین بار این خبر را گزارش کرد و به نقل از منبعی نوشت که این زوج از تابستان گذشته جدا زندگی می‌کنند و نیکول کیدمن جدایی را نمی‌خواهد. منبع بی‌بی‌سی هم این گزارش را تایید کرد.

دلیل جدایی آنها مشخص نیست.

خانم کیدمن و آقای اربن که هر دو در استرالیا بزرگ شده‌اند، در طی دو دهه زندگی مشترک، فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته‌اند.

بازیگر فیلم «دختر بچه» پیش از این با تام کروز ازدواج کرده بود. این زوج بیش از ۱۰ سال با هم بودند و دو فرزند نیز دارند. آنها در سال ۲۰۰۱ به ازدواج خود پایان دادند.