حذف رقیب سپاهان از مسابقات آسیایی

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ تیم فوتبال موهون باگان هند باید از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (سهشنبه) در چارچوب هفته دوم از مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲ و در ورزشگاه نقش جهان اصفهان مقابل سپاهان صفآرایی میکرد.
با وجود این برنامهریزی، اعضای تیم هندی به بهانه آنچه که «در اولویت قرار گرفتن امنیت و سلامت اعضای تیم» خوانده شد، از سفر به ایران سر باز زد. موهون باگان فصل گذشته نیز در لیگ قهرمانان آسیا ۲ با تراکتور همگروه بود که به همین بهانه عازم ایران نشد و از این مسابقات کنار گذاشته شد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) امروز با صدور بیانیهای، به این اتفاق واکنش نشان داد و موهون باگان را از سطح دوم رقابتهای باشگاهی آسیا کنار گذاشت. همچنین دیدار دور نخست موهون باگان مقابل آخال ترکمنستان در محاسبه جدول گروه C در نظر گرفته نمیشود.
در بیانیه AFC آمده است: «مطابق با بند ۵.۲ آییننامه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲، کنفدراسیون فوتبال آسیا تأیید کرد که تیم «موهون باگان سوپر جاینت» پس از اینکه برای دیدار با سپاهان در روز ۹ سپتامبر (هشتم مهر) به اصفهان سفر نکرد، از این رقابتها «انصرافدهنده» تلقی میشود.
برای جلوگیری از هرگونه شبهه، هیچ امتیاز و گلی از طرف بازی قبلی این تیم نباید برای تعیین ردهبندی نهایی محاسبه شود. این موضوع به سایر کمیتههای AFC برای تصمیمات متناسب ارجاع داده خواهد شد».
سپاهان در دور نخست لیگ قهرمانان آسیا ۲ با نتیجه یک بر صفر مقابل الحسین اردن شکست خورده بود.