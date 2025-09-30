به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ کلکل مریم امیرجلالی و حمید لولایی در نگاه اول هیچ منطقی ندارد، اما وقتی پای یک ماشین کلاسیک به میان میآید، ماجرا شکل دیگری پیدا میکند.
همهچیز از یک مصاحبه قدیمی شروع شد. جایی که حمید لولایی در برنامه شب آهنگی به شوخی اعلام کرد اگر با پراید ۵۷ هم به خواستگاری مریم امیرجلالی برود، با جواب رد روبهرو نمیشود. مریم امیرجلالی که احتمالا از شوخی حمید لولایی استقبال نکرده، با بهرخ کشیدن نیسان پتفایندر نسل اول به صحبتهای او واکنش نشان داده است. بازیگر ۷۷ ساله سینما و تلویزیون گفته زمانی که حمید لولایی در دهه ۷۰ با موتور گازی به سینما میرفته، او نیسان پتفایندر شاسیبلند زیر پا داشته است!
نیسان پتفایندر نسل اول که در کلاس خودروهای شاسیبلند قرار میگیرد، سال ۱۹۸۵ روانه بازار شد. یعنی نیمه اول دهه ۶۰ خودمان. خودرو دو دیفرانسیلی که از موتور ۲.۳ لیتر کمک میگرفت و همین موتور میتوانست ۱۰۶ اسببخار قدرت و ۱۷۷ نیوتنمتر گشتاور خروجی آزاد کند.
قدرت موتور نیسان پتفایندر نسل اول بهشکلی بود که حداکثر سرعت خودرو به حدود ۱۵۰ کیلومتر بر ساعت میرسید و سرعت خودرو در بهترین حالت ظرف ۱۵ ثانیه از صفر به ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت تبدیل میشد.
بخشی از تواناییهای فنی نیسان پتفایندر نسل اول البته بهخاطر وزن هزار و ۶۰۰ کیلویی خودرو تلف میشد، اما بدنیست بدانید ماشینی که سه، چهار دهه از عمرش میگذرد در بازار مدلهای دستدوم خودمان گاهی بیش از یک میلیارد برای فروش گذاشته میشود.
یک نفر برای نیسان پتفایندر مدل ۱۹۹۱ با ۲۳۰ هزارکیلومتر کارکرد، یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون قیمت تعیین کرده و آن یکی همین مدل خودرو را با ۳۶۰ هزار کیلومتر، ۹۹۰ میلیون تومان میفروشد.
نیسان پتفایندر نسل اول در دسته خودروهای کلاسیک قرار میگیرد و تعداد زیادی از این مدل در کشورمان موجود نیست. اما ماشینبازها و طرفداران خودروهای ژاپنی احتمالا درجریان معرفی نسل جدید این خودرو در کشورمان هستند.
نیسان پتفایندر در قالب دور جدید واردات خودرو، توسط یکی از شرکتهای واردکننده در نمایشگاه خودرو ۱۴۰۳ مشهد رونمایی شد. این بار با لباسی جدید و مونتاژشده در چین!
نسخه جهانی نیسان پتفایندر که در خط مونتاژ آمریکا روانه بازار میشود، تفاوتهای زیادی با نسخه چینی و وارداتی به ایران دارد. نسخه چینی نیسان پتفایندر به موتور چهار سیلندر توربوشارژ دو لیتر مجهز است و حاصل کار این موتور آزاد شدن ۲۴۸ اسببخار قدرت و ۳۷۶ نیوتنمتر گشتاور خروجی است.