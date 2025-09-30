شراره رخام! چرا نزدی تو دهان این مجری بی ادب؟

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ یک برنامه اینترنی مصاحبهای با شراره رخام بازیگر سینما و تلویزیون انجام داده است و برای اولین بار این بازیگر درباره بسیاری از تجربههای ناخوشایند خود در جریان کاری، پیشنهادات بازیگری و ... حرف زده است.
نکته عجیب و بسیار تاسف آور این است که مجری همین برنامه در حین همین مصاحبه، به دفعات با شراره رخام توهین آمیز و نامحترمانه حرف میزند و مدام در حال تیکه انداختن و خوشمزه بازی در آوردن و ... است.
اگر کسی مصاحبه را ببیند به راحتی تشخیص میدهد که همین گفتگو مصداق بارز آزار جنسی و تحت فشار قرار دادن یک شخص از راه تفاوت جنسیتی و ... محسوب میشود.
آقای مجری آن چشمک برای چه بود؟
مجری به خانم رخام میگوید: «مشکل اصلی شما [..]اینه که بده بستون بلد نیستید، راجع به شما میگن بخاری ازتون گرم نمیشه»!
حتی وقتی خانم رخام او را متوجه اشتباهش میکند و میگوید «ارزش یک بازیگر خیلی بیشتر از اینه که به خاطر دیده شدن شرفش رو، نجابتش رو واگذار بکنه» باز مصاحبهگر با لبخندی برلب بر نظرش اصرار میکند که: نه دیگه میگه نقش بهتون میدم ...
واقعا سطح بحث و نوع بحث بسیار مشمئز کننده است، هرچه خانم رخام میخواهد از این موقعیت دوری کند باز مجری از در دیگری و بدتر از قبل وارد میشود.
یا در جایی دیگر از خانم رخام میپرسد: ساعت یازده شب خونه آقای شریفی نیا چکار میکردی؟ خانم رخام هم توضیح میدهد که چه اتفاقی افتاده و برای چاپ کتابش آنجا رفته و ... بعد اضافه میکند ایشون (شریفی نیا) در کمال احترام با من حرف زد و برخورد کرد و حتی نگفت روسریات را بردار و ... مجری ناگهان میگوید:، چون دیت اول هم بوده دیگه ... اصرار نباید بکنه! (دیت اصطلاحی انگلیسی است که برای قرار یا ملاقات عاشقانه به کار میرود)
خانم رخام بعد از شنیدن این حرف سری به تاسف تکان میدهد و میگوید اصلا ایشون اینجور آدمی نیستند و ... مجری به طرف عوامل خارج از کادر و پشت دوربین نگاه کرده و رو به همکارانش میخندد، آخر سر هم چشمکی به یکی از عوامل پشت دوربین میزند! این حد از وقاحت و بی احترامی به مهمانی که به برنامهات دعوت کردهای حیرت انگیز است!
حالا نکته اصلی اینجاست آقای با نمک چشمک زن، شما بر چه اساسی این ملاقات را «دیت» ارزیابی کردید؟ مگر خانم رخام تمام ماجرا را توضیح نداد؟ مگر هر دیداری بین زن و مرد را باید گفت «دیت»؟ بعد از قوانین «دیت اول» هم حرف میزنی؟ داداش حالت خوبه؟
واقعا غم انگیز است که بازیگری، چون شراره رخام در برنامهای حاضر شود و بخواهد درباره تجربیات ناخوشایند و حتی تکاندهندهای حرف بزند که در مسیر کاری با آن روبهرو بوده تا درس عبرتی شود برای دیگران علی الخصوص جوانان و علاقمندان به بازیگری به ویژه خانمها و ... دقیقا همان لحظه یک آدم بی ملاحظه مقابلت نشسته که مدام در حال مزه پرانی، تیکه انداختن، انگ زدن و ... باشد.
سکوت دربرابر زشتی، زشتیها را زیاد میکند
دوستی که برنامه را دیده بود گفت خانم رخام بسیار انسان خودداری است که هیچ واکنشی به این مجری نداشت والا باید در چنین موقعیتی با پشت دست میزد در دهان کسی که تا این حد برخورد و گفتارش سخیف است، حال من شاید در این حد تند برخورد نکنم ولی به دلیل همین شکل رفتاری حتما این برنامه را ترک میکردم.
بهرحال باید از یک جایی شروع کرد و نسبت به چنین رفتارهایی اعتراض کرد، اگر طرف به عمد این کار را کرده است که باید مقابلش ایستاد و گفت تا چه حد برخوردت زشت و کثیف است، اگر هم به هر دلیلی مانند جوانی، بی تجربگی، بی سوادیف سودای شهرت، لقب بچه پررو گرفتن و ... چنین سهوی از او سر زده است، باز باید این قضیه را گوشزد کرد تا تکرار نشود.
یک مثلی هست که میگویند ذکر خوبی، خوبیها را زیاد میکند و من معتقدم که سکوت دربرابر زشتی هم زشتی را زیاد میکند.
حال در جهان امروز که این امکان وجود دارد که هرکسی خودش یک برنامه ساز شود و برنامهاش را منتشر کند و مانند تلویزیونها و ... نظارت بالادستی وجود ندارد که از چنین اتفاقاتی جلوگیری کند تنها راه موجود این است که خود مخاطبان و یا افکار عمومی نسبت به چنین اتفاقاتی بی تفاوت و بدون موضع نباشند.
در اینجا اصلا بحث خانم شراره رخام و یا احساس او نیست، شاید ایشان همین الان هم بگوید من در آن برنامه احساس ناراحتی یا تعرض و آزاری نکردم، این حق ایشان است و قضاوت درباره احساس ایشان را فقط خودشان میتواند داشته باشد.
اما من بیننده این احساس را داشتم و اگر به جای شراره رخام هر شخص دیگری هم بود، این شکل برخورد برایم ناراحت کننده است، حتی اگر برعکس میشد و مجری یک خانم بود و مهمان یک مرد بازهم فرقی نمیکرد.
چه وحشتناک است بخواهی در یک برنامه درباره تبعیض و آزار جنسی حرف بزنی و میزبان اصلا خودش در همان لحظه همین کار را انجام دهد، الان که فکرش را میکنم شاید من هم بودم با پشت دست ...
واقعا خانم رخام خیلی صبور بود و حیف از آن همه احترامی که گذاشته و رفته با چنین برنامهای گفتوگو کرده است.
در کل برنامه مجری سعی دارد مدام با گفتن نکات عجیب و غریب از زندگی شخصی شراره رخام خودش را بسیار «همهچیز دان» و «بچه زرنگ» نشان دهد و حیرت آور است که تا چه اندازه لحن و شکل پرسشهایش آزاردهنده است.
جدا از اینکه بیشتر از این که مصاحبه کند، خودش را در موقعیتی برتر میبیند و انگار قرار است، چون خانم رخام گفته صریح حرف میزند او هم حق دارد هر گونه دلش میخواهد با خانم رخام تا کند، تیکه بندازد و یا حتی انگ بزند!
