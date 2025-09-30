En
دیدار ترامپ با سران صهیونیست در کاخ سفید

دیدار ترامپ با سران گروه‌های یهودی صهیونیست در کاخ سفید
کد خبر: ۱۳۳۱۴۵۶
1083 بازدید
۳

دیدار ترامپ با سران صهیونیست در کاخ سفید

نظرات بینندگان
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
آزادگان عالم باید حیوان صفتان این تصویر را شکار کنند تا دنیا جای امن تری برای زندگی باشد.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
چقدر وحشتناک هستند. شرم بر قاتلان مردم غزه
محسن
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
اجماع شیاطین
tabnak.ir/005aN6