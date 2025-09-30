En
درخواست ۴۸ فوتبالیست برای حذف رژیم صهیونیستی از مسابقات جهانی

۴۸ بازیکن مطرح فوتبال با امضا بیانیه‌ای خطاب به اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) خواستار جلوگیری از مشارکت باشگاه‌ها و تیم‌های اسرائیلی در جام‌های بین‌المللی فوتبال شدند.
درخواست ۴۸ فوتبالیست برای حذف رژیم صهیونیستی از مسابقات جهانی

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ در این بیانیه آمده است: ورزش در برابر ظلم بی‌طرف نبوده و سکوت به معنای اعتراف به این مساله است که زندگی برخی ارزشمندتر از زندگی دیگران است و ما معتقد به اصولی واحد برای همه ملت‌ها و کشور‌ها هستیم و آن اجرای عدالت به دور از استاندارد‌های دوگانه است.

این بیانیه می‌افزاید: اکثریت امضا کنندگان این بیانیه که بازیکنان حرفه‌ای فوتبال هستند تاکید دارند که (رژیم) اسرائیل قوانین بشر دوستانه جهانی را نقض می‌کند و با اصول احترام، امنیت و صلح ورزشی مخالف است.

آنها در پایان این بیانیه تاکید کردند: ما صدای متحد ورزشکاران حرفه‌ای از سراسر جهان هستیم و برای عدالت، برابری و انسانیت در ورزش ایستاده‌ایم.

روزنامه «تایمز» پیش‌تر به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که اکثریت اعضای کمیته اجرایی اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) از تعلیق عضویت اسرائیل در این اتحادیه حمایت کرده‌اند.

به گفته این منابع، تصمیم برای تعلیق عضویت رژیم صهیونیستی پس از گزارش یک کمیته تحقیق بین‌المللی اتخاذ شد که نتیجه‌گیری کرده بود اسرائیل در غزه دست به نسل‌کشی زده است.

گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد نیز پیش‌تر از فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) و اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) خواستند مشارکت تیم رژیم صهیونیستی در مسابقات بین‌المللی را به حالت تعلیق درآورند؛ این درخواست در سایه تداوم نسل‌کشی در نوار غزه مطرح شده است.

