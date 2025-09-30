En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تسویه‌حساب سیاسی عالی‌جنابان در اوج بحران!

درست در همین اوضاع و احوال پیچیده و درهم و عملیات روانی داخل و خارج و ایجاد هراس از بیرون آمدن به اصطلاح غول اسنپ‌بک از کوزه آمریکا و کشورهای اروپایی، به جای وحدت و انسجام گروهها و جریان‌های مختلف در کشور و به نمایش گذاردن نقشه راهی برای خروج از بحران، متأسفانه و شوربختانه شاهد اوجگیری تسویه حسابهای سیاسی بیهوده‌ای هستیم که نه به درد دنیا می‌خورد و نه قطعاً به درد آخرت کسی.
کد خبر: ۱۳۳۱۴۴۶
| |
807 بازدید
|
۴
تسویه‌حساب سیاسی عالی‌جنابان در اوج بحران!

مردم به تماشا نشسته‌ این جنگ زرگری اما که این روزها درگیر تبعات اقتصادی و اکثراً روانی بازگشت تحریم‌ها بر معیشت و زندگی روزمرّه خود هستند، از خود می‌پرسند آیا واقعاً این جماعت درد مردم و کشور را دارند یا از حالا در سودای کسب قدرتی هستند که معلوم نیست اقبالی برایشان بیاورد یا اصلاً قدرتی در کار باشد.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه اطلاعات؛ مهم‌تر از مسأله بازگشت تحریم‌ها و اسنپ‌بک، استمرار و ادامه و بازگشت همین جنگ قدرتی است که اصولاً برای مردم و جامعه و حتی حاکمیت و نظام، خیری ندارد که هیچ، سرشار از خسران و زیان است.

مردم اما به درستی می‌گویند هرکدام از شما گرامیان، راست و چپ و اصولگرا و اصلاح‌طلب، در طول دهه‌های اخیر در مصدر کار و قدرت بوده‌اید و سهمی در ساختار داشته و در آنچه که به دست آمده یا نیامده، مسئولیت داشته و دارید. لااقل به قدر سهمی که در ایجاد وضع موجود داشته‌اید قبول مسئولیت کنید و دست از این بازی‌های بیهوده بردارید و به حرف رئیس جمهور و به اعتراف زیبای او تن دردهید که همه ما کم‌کاری کرده‌ایم و همه ما مقصریم، حالا حداقل بیشتر به درد مردمی برسیم که نهایت وفاداری و صبوری و عزتمندی خود را حتی در همین جنگ ۱۲روزه با احترام به پرچم و استقلال و تمامیت ارضی کشور با انسجامی مثال زدنی نشان دادند و با قدرت و صلابت نقشه‌های شوم دشمن را نقش برآب کردند. 

آیا راه حل خروج از بحران این است که همچنان به دعواهای حیدری، نعمتی ادامه دهیم؟ یکی بگوید برجام خیانت روحانی و ظریف بود و باید آنان را محاکمه و اعدام کرد و آن طرفی‌ها هم بگویند لااقل ده سال همین تحریم‌ها را به تأخیر انداخت. این یکی علم مناظره برافرازد و دیگری کودک دبستانی‌اش بخواند. این حرف‌ها در کجای وضع موجود و الزامات آن جای می‌گیرد؟
 
آن هم در حالی که هر دوطرف منازعه هنوز در دایره قدرت، حیات سیاسی دارند؟ شما را به خدا حالا، همه این دعواها را به کناری نهید و همه همت خود را به کار گیرید و دل و دید و فکر و تدبیر و اندیشه یکی کنید برای رفع دردها و رنج‌ها و مشکلات جامعه در این شرایط اضطرار و انتظار. خدا می‌داند که تهدید اصلی و مهم‌تر، اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌ها نیست، بلکه همین افتراق و دعواهای بی‌فرجام و جنگ زرگری و گم کردن مسأله و صورت مسأله است.

به فکر آستانه تحمّلِ به شدت پائین آمده‌ی مردم باشید و باشیم که از ملاحظه و استمرار بی‌برنامگی‌ها و سوء‌ مدیریت‌ها و ترک فعل‌ها و سکوت‌ها و به تماشا نشستن‌ها خسته شده‌اند. و از همه ارکان قدرت و دولت و حاکمیت انتظار دارند بهترین و مناسب‌ترین نقشه راه را برای عبور از بحران و ساختن فرصت از تهدید، جستجو و اعلام و اعمال کنند. حال حداقل این فرصت مقدر پیش آمده تا برای بستن راه‌های نفوذ، سوء استفاده، رانت، فساد، افزون طلبی و زیاده‌خواهی اقدام‌ عاجلانه صورت دهیم و از رشد بیشتر فاصله‌های طبقاتی آزار دهنده جلوگیری کنیم. 

فاصله معنادار سبد درآمد و هزینه بخش اعظم جامعه را کم کنیم و در انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور بیش از این تاخیر روا نداریم.همین امروز اگر گشتی درفضای مجازی بزنید با کلیپ‌های هنرمندانه‌ای روبرو می‌شوید که شما را با آپارتمان‌ها، خانه‌ها، برج‌ها و پنت‌هاوس‌های ماورایی و فوقِ اشرافی‌یی آشنا می‌کنند که از رویا هم فراتر است.

ارقامی که هوش از سر می‌برد و نشانگر فاصله‌های طبقاتی وحشتناکی است که یکی از مهم‌ترین دردها و رنج‌های جامعه‌ای است که اکثریت آن در حال نزول از طبقه متوسط به طبقه فقیراند. راستی با خانه ۴۵۰۰ میلیاردی، چند صد یا چند هزار خانه می‌توان برای زوج‌های در انتظار آلونکی برای آغاز زندگی مشترک تهیه کرد؟ عالی جنابان! لطفاً اندکی به خود آئید و به دردهای اصلی مردم اندیشه کنید.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
جنگ زرگری دعوای زرگری اصلاح طلبان اصولگرایان جناح های سیاسی تحریم اسنپ بک
تحریم داخلی در کنار مکانیزم ماشه/ فرزین چطور کاربران ایرانی را محدود می کند؟
پیشنهاد ۲.۵ میلیون دلاری استقلال به فرهاد مجیدی/ پادشاه آبی‌ها؛ خیلی دور، خیلی نزدیک!
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جامعه نه اصولگرایان را می خواهد، نه اصلاح طلبان را
از ماکارونی درس عبرت بگیرید/اصلاح طلبان برای موفقیت اصولگرایان در دولت و مجلس دعا می کنند/انتقاد تند امام جمعه بندرگز از نماینده مجلس
ائتلاف پنهان اصلاح‌طلبان عمل‌گرا
تحلیل یک اصلاح‌طلب از وضعیت اصولگرایان در انتخابات
استعفای «جهانگیری»؛ جنگ زرگری اصلاح‌طلبان یا واقعیت؟/ به انتخابات فکر نکنید، به فکر مردم باشید
جزئیاتی از محاصره ناو آمریکایی توسط قایق‌های سپاه /جلایی‌پور: کارگزاران یک تشکل سیاسی دونبش است / مدرک تحصیلی تعدادی از منتخبان گیلان مشکل دارد / افشاگری یک کاندیدای ریاست مجلس: تماس گرفتند و کمیسیون تعارفم کردند
اصلاح طلبان شگفت زده تر از اصولگرایان/ عروس‌های عروسک‌ به دست!
سفیر روس در سازمان ملل: فعال‌سازی اسنپ‌بک غیرقانونی است
«اصلاح طلبان خزنده» و «کمپینرها» هیچ نقشی در کاهش محبوبیت اصلاح طلبان نداشتند؟!
پیش بینی زیباکلام درباره انتخابات/ نگاه اصولگرایان و اصلاح طلبان به اقتصاد
انتقاد تند نماینده اصولگرا از حقوقدان شورای نگهبان  / فلاحت پیشه: گریه دارد کسی که فقط ۱۴۵ رای داشت، چهار سال درباره صلاحیت دیگران نظر می‌داد / واکنش تند نادران به جلسه رایزنی لاکچری برخی منتخبان مجلس یازدهم / عذرخواهی مرعشی از اصلاح‌طلبان
از «واکنش جالب سردار به ادعای عربستان» تا «پس لرزه اتفاقات کارواش سعادت آباد»
اصولگرایان یا اصلاح طلبان کدام پیروز شدند؟/ توصیه موسوی لاری برای انتخابات 96
مجلس خبرگان جای کسب قدرت نیست
لیست نهایی اصولگرایان و اصلاح طلبان برای مجلس
اصولگرايان پاسخگوی 8 سال حمايت خود باشند
ایمانی: اصلاح طلبان فعلا سکوت کنند
مطهری:برخی‌اصولگرایان‌ازاصلاح‌طلبان‌خطرناکترند
فهرست کامل ليستهای احزاب برای تهران
از حضور مطهری در لیست اصلاحات تا کنار گذاشتن انحرافی‌ها از لیست اصولگریان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
3
پاسخ
هر دو طرف را برابر دانستند اشتباه است شما هم می دانید که در این دعواها تندروهای به ظاهر اصولگرا واقعا مقصر هستند و بحران کنونی نتیجه فعالیت ها و سنگ اندازی آنها است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
یکی با ندانم کاری، سنگی را در چاه انداخته
دیگری سنگ را در آورده.
آیا با هم برابرند!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
4
پاسخ
جلیلیون و رعایت مصالح کشور.
به حق چیزای نشنیده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
1
1
پاسخ
پروژه است مردم از ریشه گرفتاری هایشان غافل بشوند
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۴ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۸ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۰ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۶ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۸۵ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۷۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005aMw
tabnak.ir/005aMw