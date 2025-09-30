En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
مرور روزنامه‌ها

مقاومت دولت برابر افزایش حقوق ۱۵میلیونی کارگران

در این گزارش مروری داریم بر تیتر مهمترین روزنامه های صبح امروز. با ما باشید.
کد خبر: ۱۳۳۱۴۴۱
| |
1036 بازدید
|
۲
اشتراک گذاری
برچسب ها
روزنامه روزنامه ها روزنامه های صبح مرور روزنامه ها دکه روزنامه خبر فوری خبر ورزشی
تحریم داخلی در کنار مکانیزم ماشه/ فرزین چطور کاربران ایرانی را محدود می کند؟
پیشنهاد ۲.۵ میلیون دلاری استقلال به فرهاد مجیدی/ پادشاه آبی‌ها؛ خیلی دور، خیلی نزدیک!
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جنجال در روزنامه‌های صبح امروز ۲ مهر
پیشخوان روزنامه های سه شنبه 6 خرداد 1404
مرور روزنامه‌های صبح سه شنبه ۲۵ شهریور
گره‌ای که پوتین هم قادر به باز کردن آن نیست!
مرور مهمترین روزنامه های صبح امروز
روزنامه‌های صبح یکشنبه ۹ شهریور
مروری بر سرتیتر روزنامه‌های صبح امروز ۲۶ مرداد
سرتیتر مهمترین روزنامه های صبح امروز
مرور روزنامه های صبح امروز اول اسفندماه
جنجال در سرتیتر مهمترین روزنامه های صبح امروز
جنجال در بهشت
روزنامه‌های صبح چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴
تیتر‌های جنجالی از صفحات نخست روزنامه‌های امروز
دکه روزنامه؛ شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۴
جنجال در روزنامه‌های صبح امروز ۱۱ مرداد ۱۴۰۴
مرور روزنامه های امروز صبح 15 بهمن ماه
مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز 25 تیرماه
مرور روزنامه‌های صبح امروز ۱۸ مرداد ماه
دکه روزنامه های امروز
مرور روزنامه‌های امروز ۱۶ آبان ماه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
0
پاسخ
کمش کنید.خیلی زیاده.برامون قابل هضم نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
0
پاسخ
افرین به دولت که جلوی افزایش حقوق کارگران رو می گیره. خودتون حاضرین اندازه یک کارگر حقوق بگیرین؟
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۴ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۸ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۱۷ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۶ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۸۵ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۷۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005aMr
tabnak.ir/005aMr