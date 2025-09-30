En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آیا رپ ایران همچنان گروگان بلاتکلیفی است؟!

بعد از شل‌کن سفت‌کن‌های بسیار، در اسفند 1398 خبر آمد که یکی از خوانندگان موسیقی رپ مجوز گرفته و ناگهان از 2 afm به «زارعی» تبدیل شده است.
کد خبر: ۱۳۳۱۴۳۹
| |
480 بازدید
|
۱
آیا رپ ایران همچنان گروگان بلاتکلیفی است؟!

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه اعتماد؛ خبر این اتفاق موجی از امیدواری را در میان خوانندگان اینگونه موسیقایی برانگیخت و احتمالا عده‌ای پیش خودشان گفتند: «خب دیگر، پس ما هم می‌توانیم مجوز بگیریم و برویم روی استیج.» اما واقعیت این است که بعد از گذشت بیش از 6 سال از آن روز، برای موسیقی رپ در کشور ما اتفاق خاصی نیفتاده است.

گاه‌گاهی در سریال‌ها و فیلم‌های تلویزیونی دیده می‌شود به اندازه دو، سه دقیقه و در حد یک قطعه، موسیقی رپ مجاز می‌شود و بعد دوباره به فضای زیرزمین برمی‌گردد. این استاندارد چندگانه و من‌درآوردی که اصلا معلوم نیست در کجا و چه شرایطی و برای چه کسانی مجاز و غیرمجاز است، سبب شده که دنبال‌کنندگان این سبک موسیقی در یک بلاتکلیفی دنباله‌دار روزگار بگذرانند. بماند که در روزگار کنونی و با گسترش شبکه‌های اجتماعی اساسا معنا و مفهوم موسیقی مجاز و غیرمجاز رنگ باخته و علاقه‌مندان هر نوع موسیقی،به سادگی می‌توانند هرچه دل‌شان می‌خواهد را در اینترنت بشنوند. اما کماکان باید گفت این استاندارد عجیب و غریب و بی‌حاصل چگونه و تا کجا می‌تواند ادعای مدیریت فضای موسیقی در کشور را داشته باشد.

تجربه امیر تتلو که به واقع برای بررسی آن به یک پژوهش جامعه‌شناختی جامع‌الابعاد نیاز است، نشان داد که نادیده انگاشتن بخش عظیم و مهمی ازجامعه به نام «تین‌ایجرها» در درازمدت سبب می‌شود که شکاف بزرگی بین مدیران و بدنه جامعه شکل بگیرد. مضاف بر اینکه در روزگار دسترسی آزاد اطلاعات، ممنوع کردن یک نوع داده، مصداق بارز خود را فریب دادن است. از طرفی خواننده یا موزیسینی که با مهر محرومیت از فعالیت رسمی مواجه شود، در فضای غیررسمی هر کاری ازش برمی‌آید و این است درسی که ساختارهای فرهنگی و نظارتی باید از ماجرای تتلو بگیرند. موسیقی رپ را آزاد کنید. اصلا هر نوع موسیقی‌ای را آزاد کنید. دوران این ممنوعیت‌ها گذشته است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
رپ تتلو امیرحسین مقصودلو موسیقی موسیقی زیرزمینی رپ خوانی جوانان تین‌ایجرها تینجر ممنوعیت
تحریم داخلی در کنار مکانیزم ماشه/ فرزین چطور کاربران ایرانی را محدود می کند؟
پیشنهاد ۲.۵ میلیون دلاری استقلال به فرهاد مجیدی/ پادشاه آبی‌ها؛ خیلی دور، خیلی نزدیک!
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چرا نمی‌توان تتلو را اعدام کرد؟!
رپ‌خوانی غیرمنتظره خانم بازیگر در برنامه رامبد جوان
آخرین جزییات پرونده تتلو از زبان وکیلش
جزئیات صدور حکم اعدام تتلو
دلیل اعتراض تتلو!
«تتلو» می‌خواهد به پیاده روی اربعین برود!
نامه وکلای تتلو به مراجع عظام تقلید
امیرحسین مقصودلو، (تتلو) محاکمه شد/ ملاقات متهم با مادر و خواهرش در حاشیه دادگاه +تصاویر
آزادی تتلو به مناسبت عید فطر صحت ندارد
دادگاه کیفری توبه تتلو را محرز دانسته است
آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مقصودلو برگزار شد/ تتلو: اشتباه کردم، هیچ دفاعی ندارم
احتمال دارد توبه‌ «تتلو» در حکم دادگاه اثرگذار باشد
چهره معصوم و بانمک «تتلو» در ۵ سالگی
صفحه اینستاگرامی تتلو مسدود شد
ژست‌های تتلو پشت میز محاکمه
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مقصودلو برگزار شد/ تتلو: بابت همه اشتباهاتم عذرخواهی می‌کنم
دو سال حبس و شلاق مجازات کدام جرم تتلو است؟
موسيقي زير زميني بررسي مي‌شود
امیر تتلو به ایران باز می‌گردد؟
واکنش تتلو به بسته شدن اینستاگرامش
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
1
پاسخ
لطفا از سبکی که آمیخته با ابتذال است حمایت نکنید . کدام خواننده یا طرفدار این سبک را سالم یافته اید ؟
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۴ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۸ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۰ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۶ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۸۵ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۷۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005aMp
tabnak.ir/005aMp