بمب خبری شبانه ایران!

ارتباط اینترنت افغانستان با قیمت دلار در تهران!

عصر امروز همزمان با خاموشی کامل اینترنت افغانستان، برخی از کانالهای تلگرامی اعلام لحظه ای قیمت دلار تهران از کار افتادند و اعلام نرخ لحظه‌ای متوقف شد.
کد خبر: ۱۳۳۱۴۲۹
| |
427 بازدید

ارتباط اینترنت افغانستان با قیمت دلار در تهران!

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد ادمین‌های این کانالها که از آن برای نرخ‌سازی در بازار ارز استفاده می‌شود، در خاک افغانستان مستقر بوده‌اند؛ اختلالی فرامرزی که سکوت ناگهانی برخی از پرنفوذترین تریبون‌های مجازی ارز را رقم زد.

 قطع اینترنت افغانستان عملاً دست آن‌ها را از «نرخ‌سازی» کوتاه کرد و برخی از پایگاه‌های تاثیرگذار بر انتظارات بازار ارز تهران را موقتاً تعطیل نمود.

فعالان بازار می‌گویند، هماهنگی زمانی این دو اتفاق — خاموشی اینترنت افغانستان و توقف اعلام قیمت در این کانالها — نشان‌دهنده نفوذ و اثرگذاری شبکه‌هایی است که خارج از کشور، اما با هدف شکل‌دهی به جو روانی بازار ایران فعالیت می‌کنند. 

این اتفاق، بار دیگر نگاه‌ها را به سمت ماهیت و جایگاه واقعی منابع نرخ‌سازی در فضای مجازی معطوف کرده است؛ منابعی که بدون شفافیت هویتی، می‌توانند با یک اختلال فنی فرامرزی، راه تنفس خود را کامل از دست بدهند.

توقف کانال نرخ‌ساز دلار همزمان با قطع اینترنت افغانستان

خبرگزاری فارس هم در این باره نوشت: از ساعت ۱۶ اعلام نرخ این کانال که قیمت دلار را به صورت لحظه‌ای و با عنوان دلار فردایی اعلام می‌کرد،  قطع شده است. این در حالیست که کانال نامبرده روزهای قبل از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۱ شب به طور لحظه‌ای فعال بوده.

این کانال بیش از ۶۵۴ هزار عضو دارد و عدم فعالیت آن همزمان با قطع اینترنت افغانستان با وجود اهمیت قیمت دلار در ایران، خبر از مستقر بودن گردانندگان آن در این کشور می‌دهد.

