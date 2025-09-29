به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، داود گمار اظهار کرد: در یک حادثه دلخراش عصر دوشنبه (هفتم مهر) یک دانشآموز پسر ۹ ساله و معلم ۳۵ ساله که به قصد نجات جان پسربچه خود را به داخل آب انداخته بود، در سد اکباتان غرق شدند و جان باختند.
وی گفت: بهمحض دریافت گزارش، دو دستگاه آمبولانس اورژانس به همراه تیمهای درمانی و سایر ارگان های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
وی بیان کرد: در این حادثه آقای ۳۵ ساله جان باخته تحویل مراجع قضائی شد و پسربچه ۹ ساله پس از خارجسازی از آب تحت عملیات احیای قلبی - ریوی قرار گرفت و بلافاصله به بیمارستان بعثت منتقل شد.
گمار با بیان اینکه با وجود تلاشهای فراوان تیم درمانی، این کودک جان خود را از دست داد، افزود: جزئیات بیشتر و علت دقیق حادثه در دست بررسی است.
به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان، گمار ضمن ابراز همدردی با خانوادههای آسیبدیده، بر لزوم رعایت نکات ایمنی در حاشیه رودخانهها و مناطق آبی تأکید کرد.