به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا روز دوشنبه در کنفرانسی خبری تاکید کرد که حماس تنها طرفی است که تا بدین لحظه با توافق صلح در غزه موافقت نکرده و در صورت مخالفت این جنبش با توافق، رژیم صهیونیستی از حمایت کامل آمریکا برخوردار خواهد بود.
ترامپ در کنفرانسی خبری پس از دیدار با «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی با اشاره به توافق صلح در غزه گفت: «امروز روز بزرگی است. امروز یکی از بزرگترین روزها در تمدن است. بیاید نامش را «صلح ابدی» بگذاریم. کسی انتظار چنین چیزی را نداشت. میزان حمایتی که از کشورهای خاورمیانه و همسایگان اسرائیل دریافت کردم، فوقالعاده بوده است.»
وی تاکید کرد که رایزنیهای طولانی و گستردهای با شرکا و دوستان خود در منطقه داشته است و به طور رسمی جزئیاتی در رابطه با طرح صلح خود منتشر خواهد کرد.
ترامپ ضمن تشکر از بنیامین نتانیاهو برای موافقت با طرح صلح غزه گفت: «اگر ما با یکدیگر همکاری کنیم، میتوانیم به مرگ و میر و ویرانی که در سالها، دههها و حتی قرنها شاهد آن بودیم، پایان دهیم و فصل جدیدی از امنیت، صلح و کامیابی را برای منطقه آغاز کنیم.»
وی عنوان کرد در صورت موافقت حماس با طرح صلح، این برنامه خواستار آزادی فوری تمامی اسرا خواهد شد.
«دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا با اعلام اینکه با «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی درباره ایران گفتوگو کرده است، طی اظهاراتی مضحک گفت که امیدوارم ایران نیز روزی یکی از طرفهای توافق ابراهیم باشد.
وی با تأکید بر لزوم «همزیستی» اسرائیل با کشورهای منطقه گفت: «اسرائیل از جای خود خارج نخواهد شد و طبیعتاً باید با دول منطقه همزیستی کند».
ترامپ افزود که یکی از اهداف طرح، فراهمکردن سازوکارهایی برای تضمین این همزیستی و امنیت جمعی است.
وی همچنین گفت که آمریکا امیدوار است تهران «شریک» این مسیر باشد و به همکاری منطقهای برای تأمین صلح بپیوندد.
رئیسجمهوری آمریکا همچنین گفت که «تمرکز اصلی طرح، پایان فوری جنگ، بازگرداندن همه گروگانها و تأمین بسترهای لازم برای برقراری صلحی پایدار» است و از همه طرفها خواست «از فرصت پیشآمده برای دستیابی به راهحل استفاده کنند».
طرح صلح ترامپ
کاخ سفید اعلام کرد: طرح پایان جنگ غزه شامل آغاز گفتوگوی فلسطینی اسرائیلی برای دستیابی به افق سیاسی صلح است.
طبق این طرح، آزادی همه اسیران زنده و جانباخته باید ظرف ۷۲ ساعت پس از موافقت اسرائیل انجام شود.
این طرح بر پایان جنگ در غزه بهمحض موافقت طرفین تأکید دارد.
ورود فوری کمکهای انسانی به غزه از دیگر بندهای این طرح است.
همچنین، برای اعضای حماس که مایل به خروج از غزه باشند، مسیر امنی در نظر گرفته خواهد شد.
ترامپ: اکنون در آستانه حل یک مشکل دیرینه هستیم. موضوع فقط توقف جنگ در غزه نیست، بلکه درباره صلح در سراسر خاورمیانه صحبت میکنیم.
ترامپ افزود: که با نتانیاهو درباره راههای پایان جنگ در غزه گفتوگو کرده است. من درباره صلحی پایدار و همیشگی در خاورمیانه صحبت میکنم.
وی وعده داد بهزودی اصول طرح آمریکا برای تحقق صلح در منطقه را اعلام کند.
ترامپ از رهبران کشورهای عربی و اسلامی و نیز متحدان اروپایی به دلیل همراهی با اصول صلح تشکر کرد. ترامپ همچنین از نتانیاهو بابت موافقت با طرح صلح قدردانی کرد.
به ادعای او، رهبران منطقه «شگفتانگیز» بوده و کاملاً در این طرح مشارکت دارند. ترامپ افزود که رئیسجمهور پاکستان و رئیس ستاد ارتش این کشور نیز با توافق صلح موافقت کردهاند.
بر اساس این طرح، همه اسیران اسراییلی باید فوراً و ظرف ۷۲ ساعت آزاد شوند و پیکر نظامیان اسرائیلی نیز بلافاصله به خانوادههایشان بازگردانده خواهد شد.
جزئیات طرح صلح ترامپ
وی گفت: بر اساس طرح ما، جسد نظامیان اسرائیلی فوراً به خانوادههایشان بازگردانده میشود.
ترامپ افزود: طرح ما شامل خلع سلاح فوری حماس و نابودی زیرساختهای نظامی آن است. طرح شامل توافق بر جدول زمانی برای خروج مرحلهای نیروهای اسرائیلی از غزه است. کشورهای عربی و اسلامی مسئول تعامل با حماس خواهند بود.
رئیس جمهور آمریکا افزود: طرح ما خواهان تأسیسات شورای صلح به عنوان یک سازمان ناظر بین المللی بر غزه است که شخصاً ریاست آن را با مشارکت تونی بلر نخست وزیر اسبق انگلیس برعهده خواهم داشت.
ترامپ گفت: این شورا مسئول تشکیل دولت در غزه خواهد بود، اما حماس بخشی از آن نخواهد بود.
وی با تکرار درخواست مکرر خود افزود: وقت آن رسیده که اسیران اسرائیلی نزد حماس بازگردند.
موضع گیری ترامپ در قبال اسرائیل و فلسطین و حمایت از نتانیاهو
ترامپ گفت: نتانیاهو بهشدت مخالف تشکیل کشور فلسطینی است و من این را درک میکنم.
وی بدون اشاره به نسل کشی که نتانیاهو در غزه به راه انداخته است، وی را «جنگجو» خواند و ادعا کرد: اسرائیل با وجود او خوششانس است، اما مردم خواهان صلح و عادیسازی هستند.
رئیس جمهور آمریکا بدون اشاره به کارشکنی رژیم صهیونیستی ادعا کرد: حماس انتخاب فلسطینیها بود و اسرائیل از غزه عقبنشینی کرد، اما صلحی محقق نشد.
وی در ادامه ادعاهای خود افزود: اسرائیلیها در واگذاری غزه سخاوتمند بودند. بسیاری از فلسطینیها صلح میخواهند و آنها از حمایت من برخوردارند. از فلسطینیها انتظار دارم تروریسم را بهطور کامل محکوم کنند.
ترامپ گفت: طرح ما خواهان پایان فوری جنگ، بازگشت اسیران اسرائیلی، تضمین امنیت اسرائیل و موفقیت فلسطینی هاست.
رئیسجمهور آمریکا با اشاره به اینکه حماس نیز خواستار رسیدن به صلح است، گفت که تا بدین لحظه تنها طرفی که برای موافقت با توافق صلح باقی مانده، حماس است و اگر این گروه با توافق صلح موافقت نکند، نتانیاهو از حمایت کامل وی برخوردار خواهد بود.
از طرف دیگر، دیدار سران واشنگتن و تل آویو در روز دوشنبه، بر چند محور اصلی طرح ۲۱ مادهای آتش بس غزه که شامل برقراری آتشبس پایدار در غزه، آزادی تمامی اسرا، نحوه حکومت در این منطقه بدون حماس و عقبنشینی کامل اسرائیل از این باریکه میشود، متمرکز است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنگام دست دادن با بنیامین نتانیاهو، اعلام کرد که نسبت به دستیابی به توافق در غزه «خیلی مطمئن» است.
تارنمای آکسیوس گزارش داده است که اگر این بار نتانیاهو تن به توافق ندهد، آمریکا و دولت ترامپ اختلافات دو طرف را علنی و آشکار خواهند کرد. این درحالی است که طبق گزارش این رسانه، کاخ سفید از دخالت نخست وزیر رژیم صهیونیستی در امور داخلی آمریکا عصبی است.
پیش از اینکه ترامپ، نتانیاهو را در کاخ سفید بپذیرد با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر تلفنی صحبت کرده است. شبکه اسکای نیوز و روزنامه جروزالم پست مدعی شدند که مقامات قطری به ترامپ و کشورهای عربی گفتند: «ما قادریم حماس را متقاعد کنیم که با توافقی که شامل غیرنظامی شدن میشود، موافقت کند.»
از سوی دیگر برخی از رسانههای عبری زبان خبر دادند که همزمان با دیدار ترامپ و نتانیاهو، یک هیات قطری به منظور نهایی کردن توافق آتشبس در غزه وارد واشنگتن شده است.
همچنین همزمان با برگزاری دیدار ترامپ و نتانیاهو، تظاهراتی در مقابل سفارت آمریکا در سرزمینهای اشغالی از سوی رسانههای صهیونیستی گزارش شده است. خانوادههای اسرای اسرائیلی مدت زیادی است که نسبت به پایان ندادن جنگ غزه توسط نتانیاهو معترض هستند.
دونالد ترامپ روز گذشته در شبکه اجتماعی تروث سوشال مدعی شده بود که برای اولین بار در آستانه یک توافق مهم در خاورمیانه هستیم.