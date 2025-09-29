توهم جدید ترامپ: ایران شاید به توافق ابراهیم بپیوندد!

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از انجام گفتگوهای خود در نشست خبری مشترک حاضر شدند.
رئیس جمهور آمریکا گفت: امروز یک روز بزرگ در تاریخ بشر خواهد بود و در حال بررسی مسائل بزرگ هستیم
ترامپ گفت که من با نتانیاهو دربارۀ دستیابی به توافق ابراهیم مذاکره کردم و درصدد توسعه آن بودم و چه بسا ایران نیز به آن بپیوندد.
وی افزود: ما به شدت نزدیک هستیم و میخواهیم از نتانیاهو تشکر کنم.
رئیس جمهور آمریکا گفت: ما در حال صحبت درباره چیزی فراتر از غزه هستیم و به دنبال صلح در خاورمیانه هستیم امروز با نتانیاهو درباره مسئله ایران و صلح ابراهیم و پایان یافتن جنگ در غزه صحبت کردیم
او گفت پیوستن ایران به توافقات ابراهیم اتفاقی فوقالعاده خواهد بود.
ترامپ مدعی شد: توانایی غنیسازی اورانیوم ایران را از بین بردیم.
او افزود: کشورهایی که فلسطین را بهرسمیت شناختند احمق هستند.
طرح ترامپ، نابودی تونلهای حماس را هم شامل میشود
ترامپ گفت که به عنوان بخشی از طرح صلح در غزه، تونلها و تأسیسات حماس نابود خواهند شد.
به گفته او این طرح همچنین شامل آموزش نیروهای پلیس محلی میشود و واحدهای ارتش اسرائیل به صورت مرحلهای از غزه خارج خواهند شد.
او میگوید که تهدید حماس «نابود» خواهد شد و آقای نتانیاهو از حمایت کامل ترامپ برای «انجام کاری که باید بشود» برخوردار خواهد بود.