توهم جدید ترامپ: ایران شاید به توافق ابراهیم بپیوندد!

رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری مشترک با نتانیاهو در کاخ سفید:امروز یک روز بزرگ در تاریخ بشر خواهد بود و در حال بررسی مسائل بزرگ هستیم
کد خبر: ۱۳۳۱۴۱۹
به گزارش تابناک، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از انجام گفتگوهای خود در نشست خبری مشترک حاضر شدند.

رئیس جمهور آمریکا گفت: امروز یک روز بزرگ در تاریخ بشر خواهد بود و در حال بررسی مسائل بزرگ هستیم

ترامپ گفت که من با نتانیاهو دربارۀ دستیابی به توافق ابراهیم مذاکره کردم و درصدد توسعه آن بودم و چه بسا ایران نیز به آن بپیوندد. 

وی افزود: ما به شدت نزدیک هستیم و میخواهیم از نتانیاهو تشکر کنم.

رئیس جمهور آمریکا گفت: ما در حال صحبت درباره چیزی فراتر از غزه هستیم و به دنبال صلح در خاورمیانه هستیم امروز با نتانیاهو درباره مسئله ایران و صلح ابراهیم و پایان یافتن جنگ در غزه صحبت کردیم

او گفت پیوستن ایران به توافقات ابراهیم اتفاقی فوق‌العاده خواهد بود.

ترامپ مدعی شد: توانایی غنی‌سازی اورانیوم ایران را از بین بردیم.

او افزود: کشورهایی که فلسطین را به‌رسمیت شناختند احمق هستند.

طرح ترامپ، نابودی تونل‌های حماس را هم شامل می‌شود

ترامپ گفت که به عنوان بخشی از طرح صلح در غزه، تونل‌ها و تأسیسات حماس نابود خواهند شد.

به گفته او این طرح همچنین شامل آموزش نیروهای پلیس محلی می‌شود و واحدهای ارتش اسرائیل به صورت مرحله‌ای از غزه خارج خواهند شد.

او می‌گوید که تهدید حماس «نابود» خواهد شد و آقای نتانیاهو از حمایت کامل ترامپ برای «انجام کاری که باید بشود» برخوردار خواهد بود.

آمریکا کاخ سفید ترامپ نتانیاهو ایران اسرائیل پیمان ابراهیم غزه حماس
