به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، کاخ سفید شامگاه دوشنبه با انتشار بیانیهای درخصوص دیدار «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر اسرائیل و «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در کاخ سفید عنوان کرد: «امروز، رئیسجمهور دونالد جی. ترامپ میزبان یک تماس تلفنی سهجانبه با بنیامین نتانیاهو و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر قطر بود.»
بنا بر این گزارش، کاخ سفید تاکید کرد: «این رهبران، پیشنهاد رئیسجمهور آمریکا برای ایجاد یک مکانیسم سهجانبه جهت افزایش هماهنگی، بهبود ارتباطات، حلوفصل شکایات متقابل و تقویت تلاشهای جمعی برای جلوگیری از تهدیدات را پذیرفتند.»
کاخ سفید در ادامه این بیانیه افزود: «نتانیاهو از حمله موشکی اسرائیل به اهداف حماس در قطر که منجر به کشته شدن غیرعمدی یک نظامی قطری شد، عمیقا ابراز تاسف کرد.»
طبق گزارش کاخ سفید، بنیامین نتانیاهو ظاهرا مدعی شده که چنین حملاتی دیگر تکرار نخواهد شد.
پیش از این، کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد: «نخستوزیر اسرائیل در جریان دیدار با رئیسجمهور آمریکا در کاخ سفید، با نخستوزیر قطر تماس تلفنی برقرار کرده و به دلیل حمله اخیر به دوحه از او عذرخواهی کرده است.»
ارتش رژیم صهیونیستی پیشتر با هدف ترور رهبران جنبش حماس به دوحه، پایتخت قطر حمله کرد؛ حملهای که اسرائیل را در اهدافش ناکام گذاشت و وجهه آن را در جهان بیشتر تخریب کرد.