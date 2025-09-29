تراکتور و الوحده زور گل زدن نداشتند؛ جفت پوچ اسکوچیچ و مورایس در تبریز

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار تیمهای تراکتور ایران و الوحده امارات در چارچوب هفته دوم لیگ نخبگان آسیا با تساوی بدون گل به پایان رسید. این مسابقه که در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار شد، صحنه موقعیتهای متعدد برای دو تیم بود اما هیچکدام نتوانستند از فرصتهای خود استفاده کنند.
در نیمه نخست، تراکتور با شوتهای مهدی شیری و ضربات سر مهدی هاشمنژاد به دروازه الوحده نزدیک شد و در مقابل تیم اماراتی نیز با ارسالهای تادیچ و ضربات زهیر و فاکوندو کروسپزکی دروازه علیرضا بیرانوند را تهدید کرد. واکنشهای درخشان بیرانوند مانع از گلزنی حریف شد و تلاش شاگردان دراگان اسکوچیچ برای باز کردن دروازه الوحده هم نتیجهای نداشت.
در نیمه دوم بازی همچنان متعادل دنبال شد. الوحده با شلیک محمد قربانی و نفوذهای کایو چند موقعیت خلق کرد، اما تراکتور نیز با ضربات سر پیاپی هاشمنژاد و پاسهای حسینزاده و نادری بارها خطرساز شد. با این حال، توپهای دو تیم یا از کنار دروازه عبور کرد یا توسط دروازهبانها مهار شد.
در جریان بازی حاشیههایی هم رقم خورد؛ هواداران تراکتور با تشویق بیرانوند و شعار علیه مدیریت باشگاه فضای خاصی ایجاد کردند. همچنین داوری مسابقه در چند صحنه با اعتراض بازیکنان و تماشاگران همراه شد.
در نهایت، با اعلام تنها یک دقیقه وقت اضافه از سوی داور عربستانی، مسابقه بدون رد و بدل شدن گل خاتمه یافت تا تراکتور و الوحده امتیازات را تقسیم کنند.