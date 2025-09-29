اینفوتابناک | بزرگترین کشورهای تولیدکننده طلا

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646\u0641\u0648\u06af\u0631\u0627\u0641\u06cc\u06a9 \u0632\u06cc\u0631 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0632\u0631\u06af\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f\u06a9\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0637\u0644\u0627 \u062f\u0631 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n