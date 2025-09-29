En
جزئیات دیدار ترامپ و نتانیاهو در کاخ سفید

«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا و «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حالی در کاخ سفید دیدار کردند که رئیس جمهور آمریکا نسبت به تحقق صلح در غزه ابراز اطمینان کرد.
| |
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از شبکه خبری سی‌ان‌ان، دیدار سران واشنگتن و تل آویو در روز دوشنبه، بر چند محور اصلی طرح ۲۱ ماده‌ای آتش بس غزه که شامل برقراری آتش‌بس پایدار در غزه، آزادی تمامی اسرا، نحوه حکومت در این منطقه بدون حماس و عقب‌نشینی کامل اسرائیل از این باریکه می‌شود، متمرکز است.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنگام دست دادن با بنیامین نتانیاهو، اعلام کرد که نسبت به دستیابی به توافق در غزه «خیلی مطمئن» است.

تارنمای آکسیوس گزارش داده است که اگر این بار نتانیاهو تن به توافق ندهد، آمریکا و دولت ترامپ اختلافات دو طرف را علنی و آشکار خواهند کرد. این درحالی است که طبق گزارش این رسانه، کاخ سفید از دخالت نخست وزیر رژیم صهیونیستی در امور داخلی آمریکا عصبی است.

پیش از اینکه ترامپ، نتانیاهو را در کاخ سفید بپذیرد با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر تلفنی صحبت کرده است. شبکه اسکای نیوز و روزنامه جروزالم پست مدعی شدند که مقامات قطری به ترامپ و کشورهای عربی گفتند: «ما قادریم حماس را متقاعد کنیم که با توافقی که شامل غیرنظامی شدن می‌شود، موافقت کند.»

از سوی دیگر برخی از رسانه‌های عبری زبان خبر دادند که همزمان با دیدار ترامپ و نتانیاهو، یک هیات قطری به منظور نهایی کردن توافق آتش‌بس در غزه وارد واشنگتن شده است.

همچنین همزمان با برگزاری دیدار ترامپ و نتانیاهو، تظاهراتی در مقابل سفارت آمریکا در سرزمین‌های اشغالی از سوی رسانه‌های صهیونیستی گزارش شده است. خانواده‌های اسرای اسرائیلی مدت زیادی است که نسبت به پایان ندادن جنگ غزه توسط نتانیاهو معترض هستند.

دونالد ترامپ روز گذشته در شبکه اجتماعی تروث سوشال مدعی شده بود که برای اولین بار در آستانه یک توافق مهم در خاورمیانه هستیم.

