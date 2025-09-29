۰۷/مهر/۱۴۰۴
ورزشی
»
ورزشی
پ
دیدار ثابت قدم با علیرضا دبیر در فدراسیون کشتی
سید محمدعلی ثابت قدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور امروز دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴ با حضور در فدراسیون کشتی با علیرضا دبیر رییس این فدراسیون دیدار و گفتوگو کرد.
۱۳۳۱۳۹۶
تاریخ انتشار:
۰۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۸:۵۸
29 September 2025
