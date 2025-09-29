دیدار ثابت قدم با علیرضا دبیر در فدراسیون کشتی

سید محمدعلی ثابت قدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور امروز دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴ با حضور در فدراسیون کشتی با علیرضا دبیر رییس این فدراسیون دیدار و گفت‌و‌گو کرد.