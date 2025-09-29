از بعدازظهر سه‌شنبه، بارش‌های سنگین همراه با ریزش هوای خنک آغاز می‌شود و احتمال رانش کوه و سقوط سنگ در مناطق کوهستانی وجود دارد.

به گزارش تابناک، مرکز پیش‌بینی سازمان هواشناسی در حال تدارک برای صدور هشدار نارنجی بارش‌های سنگین روزهای سه‌شنبه تا پنج‌شنبه در سواحل دریای خزر است.

از بعدازظهر سه‌شنبه، بارش‌های سنگین همراه با ریزش هوای خنک آغاز می‌شود و احتمال رانش کوه و سقوط سنگ در مناطق کوهستانی وجود دارد.

در دامنه‌ها و ارتفاعات اردبیل، نیمه شرقی آذربایجان شرقی و نیمه شمالی و غربی خراسان شمالی نیز رگبارهای شدید، احتمال سیلاب، طغیان رودخانه‌ها و آبگرفتگی معابر پیش‌بینی شده است.

از فردا تا پایان هفته کاهش دمای قابل‌ توجهی در نوار شمالی کشور، به‌ ویژه در تهران که خنک‌ترین روز آن پنج‌شنبه خواهد بود، رخ می‌دهد.