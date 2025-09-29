دستیار مورینیو در کادرفنی تیم ملی ایران؟



به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، عملکرد نه چندان خوب تیم ملی فوتبال ایران در چند بازی اخیر انتقاد‌هایی را به همراه داشته است و همین موضوع سبب شده تا مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران از امیر قلعه‌نویی بخواهد تا تغییراتی در کادر فنی‌اش ایجاد کند تا تیم با شرایط بهتری پا به جام جهانی ۲۰۲۶ بگذارد.

در این راستا گفته می‌شود که فدراسیون به دنبال اضافه کردن یک دستیار خارجی سرشناس به کادر فنی تیم ملی است و همین موضوع ممکن است باعث شود تا یک یا دو عضو فعلی کادر فنی از این تیم جدا شود. شایعاتی حالا مطرح است که فدراسیون فوتبال ایران با روی فاریا وارد مذاکره شده و خواهان همکاری با دستیار پیشین ژوزه مورینیو است.

خبرنگار تسنیم برای پی بردن به صحت این خبر با روی فاریا ارتباط برقرار کرد و از او پرسید که «شایعاتی در ایران وجود دارد که فدراسیون فوتبال ایران در حال مذاکره با شماست و در آستانه پیوستن به کادرفنی امیر قلعه‌نویی هستید. آیا این را تأیید می‌کنید؟»، که این مربی پرتغالی در پاسخ به این پرسش گفت: «من نمی‌توانم چنین چیزی را تأیید کنم. کسی با من تماسی نگرفته است. حتی خبری از این موضوع هم نداشتم!».

این مربی پرتغالی همچنین در پاسخ به این پرسش که «اگر پیشنهاد خوبی به شما بشود، حاضر هستید در ایران کار کنید؟»، گفت: «خیر، در حال حاضر چنین قصدی ندارم».

روی فاریا پیش از این مورد توجه باشگاه پرسپولیس قرار داشت و مدیران این باشگاه لیگ برتری پس از قطع همکاری با کارلوس گاریدوی اسپانیایی با توافقی دوجانبه، با این مربی پرتغالی هم مذاکراتی داشتند، اما طرفین در نهایت به توافقی نرسیدند و پرسپولیس هم در نهایت اسماعیل کارتال را استخدام کرد.

روی فاریای ۴۹ ساله که سال‌ها دستیار ژوزه مورینیو در تیم‌های پورتو، چلسی، رئال مادرید، اینتر و منچستریونایتد بود، در تنها تجربه سرمربیگری‌اش بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ هدایت الدحیل را برعهده داشت و این تیم را به قهرمانی در جام حذفی قطر رساند.