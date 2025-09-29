سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از وقوع حریق در یک ساختمان ۱۲ طبقه مسکونی در خیابان ستارخان خبر داد و گفت: در این حادثه سه نفر مصدوم و ۱۵ نفر از ساکنان توسط آتش‌نشانان نجات یافتند.

به گزارش تابناک، جلال ملکی در گفت‌وگو با ایسنا در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۴:۲۴ عصر امروز وقوع یک مورد آتش‌سوزی در ساختمان مسکونی واقع در خیابان ستارخان، خیابان حاجی‌پور به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله چهار ایستگاه آتش‌نشانی به همراه ایستگاه بانوان به محل اعزام شدند و محل آتش‌سوزی یک ساختمان ۱۲ طبقه با دو طبقه منفی بود.

به گفته ملکی، در راهروی طبقه چهارم در حین انجام کار، آتش‌سوزی رخ داد و شعله‌ها به طور کامل راهرو را در بر گرفت و به دو واحد مسکونی سرایت کرد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی ادامه داد: پیش از رسیدن نیروها، یک مرد که در راهرو حضور داشت و گرفتار شده بود، خود را از بالا به پایین انداخته و پس از سقوط روی سقف طبقه اول دچار مصدومیت شد که توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شد.

ملکی تصریح کرد: در این حادثه دو خانم نیز دچار سوختگی شدند و تحویل اورژانس داده شدند. همچنین حدود ۱۵ نفر که در اثر دودگرفتگی در ساختمان گرفتار شده بودند، توسط آتش‌نشانان نجات یافتند.

وی با اشاره به اینکه آتش به طور کامل خاموش شده است، گفت: عملیات لکه‌گیری و ایمن‌سازی محل همچنان ادامه دارد.