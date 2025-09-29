En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

وقوع آتش‌سوزی در ساختمان ۱۲ طبقه ستارخان

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از وقوع حریق در یک ساختمان ۱۲ طبقه مسکونی در خیابان ستارخان خبر داد و گفت: در این حادثه سه نفر مصدوم و ۱۵ نفر از ساکنان توسط آتش‌نشانان نجات یافتند.
کد خبر: ۱۳۳۱۳۸۳
| |
3 بازدید
وقوع آتش‌سوزی در ساختمان ۱۲ طبقه ستارخان

به گزارش تابناک، جلال ملکی در گفت‌وگو با ایسنا در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۴:۲۴ عصر امروز وقوع یک مورد آتش‌سوزی در ساختمان مسکونی واقع در خیابان ستارخان، خیابان حاجی‌پور به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله چهار ایستگاه آتش‌نشانی به همراه ایستگاه بانوان به محل اعزام شدند و محل آتش‌سوزی یک ساختمان ۱۲ طبقه با دو طبقه منفی بود.

به گفته ملکی، در راهروی طبقه چهارم در حین انجام کار، آتش‌سوزی رخ داد و شعله‌ها به طور کامل راهرو را در بر گرفت و به دو واحد مسکونی سرایت کرد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی ادامه داد: پیش از رسیدن نیروها، یک مرد که در راهرو حضور داشت و گرفتار شده بود، خود را از بالا به پایین انداخته و پس از سقوط روی سقف طبقه اول دچار مصدومیت شد که توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شد.

ملکی تصریح کرد: در این حادثه دو خانم نیز دچار سوختگی شدند و تحویل اورژانس داده شدند. همچنین حدود ۱۵ نفر که در اثر دودگرفتگی در ساختمان گرفتار شده بودند، توسط آتش‌نشانان نجات یافتند.

وی با اشاره به اینکه آتش به طور کامل خاموش شده است، گفت: عملیات لکه‌گیری و ایمن‌سازی محل همچنان ادامه دارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ستارخان آتش سوزی آتش نشانی آتش سوزی ساختمان مصدومیت نجات
پیشنهاد ۲.۵ میلیون دلاری استقلال به فرهاد مجیدی/ پادشاه آبی‌ها؛ خیلی دور، خیلی نزدیک!
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
پیام ایران به اعراب خلیج فارس پس از حمله اسرائیل به قطر؛ دیوار بی اعتمادی بلند است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جلال آل آتش! / او یک سخنگوست؛ اما متفاوت از همه سخنگوها
آتش‌سوزی در خیابان سعدی جنوبی
نجات ۲۰ نفر از آتش‎سوزی ساختمان ۵ طبقه در مشهد
آتش‌سوزی در ساختمان ۱۱۵ خیابان ایرانشهر
آتش‌سوزی ساختمان مسکونی در جنت‌آباد تهران
نجات معجزه آسای مرد ۷۰ ساله آلزایمری از مرگ
نجات ۲۸ نفر در آتش‌سوزی آپارتمانی در کاشان
نجات ۲۵ نفر از آتش‌سوزی در خیابان نیروی هوایی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
استایل سنتیِ «مامان صدیقه» سریال بچه مهندس
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
پهپادهای اسرائیل بر فراز محل استقرار لاریجانی
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بی‌شرمانه
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
پاسخ پزشکیان به سوال مجری آمریکایی درباره مهسا امینی
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
عکس‌العمل پزشکیان پس از مشاهده تاسیسات اتمی زیرزمینی جدید
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۴ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۸ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۱۷ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۷۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۵ نظر)
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد  (۴۳ نظر)
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aLv
tabnak.ir/005aLv