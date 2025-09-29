قاچاق آرد، پرسودتر از هروئین شد؟

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ تفاوت بالای قیمت آرد یارانهای نانواییها (خبازی) با آرد صنف و صنعت و کشورهای همسایه، انگیزه زیادی برای تخلف و عرضه آرد یارانهای خارج از شبکه ایجاد کرده است؛ اختلاف چندبرابری باعث شده آرد دولتی بهصورت غیرقانونی از شبکه مصرفی خود خارج شود.
در این ارتباط، محمدعلی رمضانی، سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران اظهار داشت: «با وجود فاصله حدود ۲۷ برابری قیمت آرد دولتی و آزاد، بروز تخلف و انحراف در این حوزه محرز است.»
بر اساس این گزارش، علی جعفری نماینده مردم تبریز در مجلس نیز درباره فاصله قیمت آرد یارانهای و بازار آزاد گفته است که آرد آزاد و سهمیهای ۲۱ برابر تفاوت قیمت دارند.
درباره اختلاف آرد دولتی با آرد آزاد و آرد صنف و صنعت اعداد مختلفی بیان میشود که به نوع کاربری آرد و استان مربوط است؛ اما در کل، این فاصله بهقدری زیاد است که نظارت را دشوار کرده است.
هر هفته گزارشهایی درباره تشکیل پرونده و جریمه در ارتباط با عرضه خارج از شبکه آرد در استانهای مختلف منتشر میشود و سازمان تعزیرات حکومتی با متخلفان برخورد میکند. این سازمان اعلام کرده است: «آردی که برای پخت نان تحویل نانواییها میشود، به صورت آزاد فروخته و تبدیل به نان نمیشود که این تخلف است و با آن برخورد میشود.»
کاهش ۳۵ درصدی مصرف آرد با آزادسازی نرخها
محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران، اظهار داشته است که حذف آرد یارانهای نهتنها به شفافسازی کمک میکند، بلکه میتواند حداقل ۳۵ درصد مصرف آرد را کاهش دهد.
وی همچنین درباره توزیع آرد نانواییها به قنادیها گفت: «برخی نانواییها آرد خود را به قنادیها میدهند، اما این میزان کم است، زیرا این کار به کیفیت نان آسیب میزند.»
کرمی افزود: «بهجای پاک کردن صورتمسئله، باید به دنبال ایجاد مسیر درست برای توزیع یارانه آرد باشیم. این کار میتواند به بهبود کیفیت نان و جلوگیری از بحرانهای احتمالی کمک کند.»
قاچاق آرد، پرسودتر از هروئین
قاچاق آرد یارانهای تنها به بازار داخلی محدود نیست. گزارشهای متعددی درباره خروج غیرقانونی آرد از کشور منتشر شده است. محمدرضا مرتضوی، رئیس هیات مدیره انجمن آردسازان، در این باره گفته است: «قاچاق آرد سوددهتر از هروئین است. قیمت آرد به قدری ارزان است که اگر هروئین قاچاق کنید، صرفهاش به اندازه آرد نیست.»
نشت آرد از نانواییها کم شد، اما قطع نه!
بر اساس این گزارش، اختلاف سنگین قیمت آرد یارانهای نانواییها با آرد مصرفی آزاد، صنف و صنعت و قنادیها به دلیل هدفگذاریهای متفاوت برای جامعه مصرف است.
دولت برای اینکه نان با قیمت ارزان به دست مصرفکننده برسد، آرد یارانهای را در اختیار نانوایان سنتی (غیرآزادپز) قرار میدهد، اما سایر واحدهای صنفی و صنعتی به دلیل نداشتن نرخگذاری مصوب، آرد را نزدیک به قیمت تمامشده دریافت میکنند. کنترل نشت این آرد و جلوگیری از تخلف کاری دشوار است.
دولت در مقطعی سامانه الکترونیکی «نانینو» را برای اختصاص آرد به نانواییها بر اساس عملکرد آنها راهاندازی کرد. به گفته مسئولان، این اقدام باعث کاهش تخلفات شده است، اما مشکل برطرف نشده است.