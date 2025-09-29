En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قاچاق آرد، پرسودتر از هروئین شد؟

اختلاف چشمگیر میان قیمت آرد دولتی و آزاد، انگیزه قاچاق را به حدی افزایش داده که به گفته فعالان صنعت آرد، سود قاچاق این محصول حتی از تجارت هروئین نیز بیشتر شده است.
کد خبر: ۱۳۳۱۳۷۵
| |
529 بازدید

قاچاق آرد، پرسودتر از هروئین شد؟

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ تفاوت بالای قیمت آرد یارانه‌ای نانوایی‌ها (خبازی) با آرد صنف و صنعت و کشور‌های همسایه، انگیزه زیادی برای تخلف و عرضه آرد یارانه‌ای خارج از شبکه ایجاد کرده است؛ اختلاف چندبرابری باعث شده آرد دولتی به‌صورت غیرقانونی از شبکه مصرفی خود خارج شود.

در این ارتباط، محمدعلی رمضانی، سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران اظهار داشت: «با وجود فاصله حدود ۲۷ برابری قیمت آرد دولتی و آزاد، بروز تخلف و انحراف در این حوزه محرز است.»

بر اساس این گزارش، علی جعفری نماینده مردم تبریز در مجلس نیز درباره فاصله قیمت آرد یارانه‌ای و بازار آزاد گفته است که آرد آزاد و سهمیه‌ای ۲۱ برابر تفاوت قیمت دارند.

درباره اختلاف آرد دولتی با آرد آزاد و آرد صنف و صنعت اعداد مختلفی بیان می‌شود که به نوع کاربری آرد و استان مربوط است؛ اما در کل، این فاصله به‌قدری زیاد است که نظارت را دشوار کرده است.

هر هفته گزارش‌هایی درباره تشکیل پرونده و جریمه در ارتباط با عرضه خارج از شبکه آرد در استان‌های مختلف منتشر می‌شود و سازمان تعزیرات حکومتی با متخلفان برخورد می‌کند. این سازمان اعلام کرده است: «آردی که برای پخت نان تحویل نانوایی‌ها می‌شود، به صورت آزاد فروخته و تبدیل به نان نمی‌شود که این تخلف است و با آن برخورد می‌شود.»

کاهش ۳۵ درصدی مصرف آرد با آزادسازی نرخ‌ها

محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران، اظهار داشته است که حذف آرد یارانه‌ای نه‌تنها به شفاف‌سازی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند حداقل ۳۵ درصد مصرف آرد را کاهش دهد.

وی همچنین درباره توزیع آرد نانوایی‌ها به قنادی‌ها گفت: «برخی نانوایی‌ها آرد خود را به قنادی‌ها می‌دهند، اما این میزان کم است، زیرا این کار به کیفیت نان آسیب می‌زند.»

کرمی افزود: «به‌جای پاک کردن صورت‌مسئله، باید به دنبال ایجاد مسیر درست برای توزیع یارانه آرد باشیم. این کار می‌تواند به بهبود کیفیت نان و جلوگیری از بحران‌های احتمالی کمک کند.»

قاچاق آرد، پرسودتر از هروئین

قاچاق آرد یارانه‌ای تنها به بازار داخلی محدود نیست. گزارش‌های متعددی درباره خروج غیرقانونی آرد از کشور منتشر شده است. محمدرضا مرتضوی، رئیس هیات مدیره انجمن آردسازان، در این باره گفته است: «قاچاق آرد سودده‌تر از هروئین است. قیمت آرد به قدری ارزان است که اگر هروئین قاچاق کنید، صرفه‌اش به اندازه آرد نیست.»

نشت آرد از نانوایی‌ها کم شد، اما قطع نه!

بر اساس این گزارش، اختلاف سنگین قیمت آرد یارانه‌ای نانوایی‌ها با آرد مصرفی آزاد، صنف و صنعت و قنادی‌ها به دلیل هدف‌گذاری‌های متفاوت برای جامعه مصرف است.

دولت برای اینکه نان با قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده برسد، آرد یارانه‌ای را در اختیار نانوایان سنتی (غیرآزادپز) قرار می‌دهد، اما سایر واحد‌های صنفی و صنعتی به دلیل نداشتن نرخ‌گذاری مصوب، آرد را نزدیک به قیمت تمام‌شده دریافت می‌کنند. کنترل نشت این آرد و جلوگیری از تخلف کاری دشوار است.

دولت در مقطعی سامانه الکترونیکی «نانی‌نو» را برای اختصاص آرد به نانوایی‌ها بر اساس عملکرد آنها راه‌اندازی کرد. به گفته مسئولان، این اقدام باعث کاهش تخلفات شده است، اما مشکل برطرف نشده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قاچاق آرد یارانه نانوایی ها توزیع آرد کاهش مصرف آرد
پیشنهاد ۲.۵ میلیون دلاری استقلال به فرهاد مجیدی/ پادشاه آبی‌ها؛ خیلی دور، خیلی نزدیک!
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
پیام ایران به اعراب خلیج فارس پس از حمله اسرائیل به قطر؛ دیوار بی اعتمادی بلند است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اتباع غیرمجاز ۲ برابر تهرانی‌ها آرد مصرف می‌کردند
احتکار پنج هزار نان در حیاط خانه برای احشام!
رشد ۲۰۰ درصدی قاچاق آرد از کشور در سال ۱۴۰۰
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
استایل سنتیِ «مامان صدیقه» سریال بچه مهندس
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
پهپادهای اسرائیل بر فراز محل استقرار لاریجانی
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بی‌شرمانه
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
پاسخ پزشکیان به سوال مجری آمریکایی درباره مهسا امینی
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
عکس‌العمل پزشکیان پس از مشاهده تاسیسات اتمی زیرزمینی جدید
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۴ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۸ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۱۷ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۷۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۵ نظر)
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد  (۴۳ نظر)
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aLn
tabnak.ir/005aLn