En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

توسعه حمایت های بانک پارسیان در بخش های ازدواج و فرزندآوری

در شش ماهه نخست سال 1404 ، بانک پارسیان با پرداخت تسهیلات در دو حوزه ازدواج و فرزندآوری ، به درصد قابل توجهی از اهداف تکالیف قانونی خود عمل کرده است.
کد خبر: ۱۳۳۱۳۷۳
| |
3 بازدید
 
توسعه حمایت های بانک پارسیان در بخش های ازدواج و فرزندآوری
براین اساس، بانک پارسیان از طریق صندوق قرض الحسنه خود، بیش از 5097 فقره تسهیلات ازدواج به مبلغی بیش از 17 هزار میلیارد ریال و همچنین 6991 فقره تسهیلات فرزندآوری به مبلغ 5883 میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرده است و توانست نقش مهمی در راستای تحکیم بنیان خانواده و تسهیل ازدواج جوانان، جوانی جمعیت و کاهش دغدغه‌های معیشتی خانواده‌ها در حوزه فرزند آوری ایفا نماید.
این بانک توانسته است حدود 47 درصد تکالیف بخش ازدواج و 53 درصد اهداف بخش فرزندآوری را در شش ماه نخست سال محقق کند.
به این ترتیب مجموع تکالیف بانک پارسیان در بخش جوانی جمعیت؛ 92 درصد تکالیف در حوزه ازدواج و 104 درصد در بخش فرزندآوری بوده است. روند یادشده تداوم رویکرد این بانک در حمایت از سیاست های جمعیتی را نشان می دهد و بیانگر اقدامات بانک پارسیان در استای تحقق ماموریت های سیاستی و هموارسازی مسیر توسعه عدالت اجتماعی است.
اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک پارسیان تسهیلات ازدواج وام فرزندآوری
پیشنهاد ۲.۵ میلیون دلاری استقلال به فرهاد مجیدی/ پادشاه آبی‌ها؛ خیلی دور، خیلی نزدیک!
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
پیام ایران به اعراب خلیج فارس پس از حمله اسرائیل به قطر؛ دیوار بی اعتمادی بلند است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
استایل سنتیِ «مامان صدیقه» سریال بچه مهندس
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
پهپادهای اسرائیل بر فراز محل استقرار لاریجانی
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بی‌شرمانه
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
پاسخ پزشکیان به سوال مجری آمریکایی درباره مهسا امینی
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
عکس‌العمل پزشکیان پس از مشاهده تاسیسات اتمی زیرزمینی جدید
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۴ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۸ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۱۷ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۷۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۵ نظر)
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد  (۴۳ نظر)
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aLl
tabnak.ir/005aLl