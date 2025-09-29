توسعه حمایت های بانک پارسیان در بخش های ازدواج و فرزندآوری

براین اساس، بانک پارسیان از طریق صندوق قرض الحسنه خود، بیش از 5097 فقره تسهیلات ازدواج به مبلغی بیش از 17 هزار میلیارد ریال و همچنین 6991 فقره تسهیلات فرزندآوری به مبلغ 5883 میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرده است و توانست نقش مهمی در راستای تحکیم بنیان خانواده و تسهیل ازدواج جوانان، جوانی جمعیت و کاهش دغدغه‌های معیشتی خانواده‌ها در حوزه فرزند آوری ایفا نماید.

این بانک توانسته است حدود 47 درصد تکالیف بخش ازدواج و 53 درصد اهداف بخش فرزندآوری را در شش ماه نخست سال محقق کند.

به این ترتیب مجموع تکالیف بانک پارسیان در بخش جوانی جمعیت؛ 92 درصد تکالیف در حوزه ازدواج و 104 درصد در بخش فرزندآوری بوده است. روند یادشده تداوم رویکرد این بانک در حمایت از سیاست های جمعیتی را نشان می دهد و بیانگر اقدامات بانک پارسیان در استای تحقق ماموریت های سیاستی و هموارسازی مسیر توسعه عدالت اجتماعی است.