خبر خوش پرسپولیس درباره اورونوف

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، در شرایطی که از ابتدای فصل کادرفنی پرسپولیس و تیم ملی ازبکستان با ملاحظات خاصی اوستون اورونوف را اغلب به عنوان یار تعویضی به میدان فرستادند اما این بازیکن که سابقه زیادی در مصدومیت‌های مکرر دارد، پیش از بازی ملوان بار دیگر با آسیب‌دیدگی مواجه شد.

این موضوع سبب شد اوستون اورونوف از لیست بازی ملوان خط بخورد و جای خالی او به شدت در ترکیب اصلی پرسپولیس به خصوص در دقایقی که بازی گره خورده بود، به چشم آمد.

اورونوف که روز گذشته و با ازسر گرفته شدن تمرینات پرسپولیس، نرم‌دوی کرده بود امروز در بخش‌هایی از تمرین پا به توپ شود تا نشان دهد برای بازگشت به شرایط مسابقه تلاش می‌کند.

حالا باید دید ستاره ازبکستانی سرخپوشان به دیدار حساس برابر گل‌گهر سیرجان خواهد رسید یا خیر. پرسپولیس در روزهای اخیر هفت مصدوم داشته و بازگشت هر کدام از آنها می‌تواند شرایط قرمزپوشان را تغییر بدهد.