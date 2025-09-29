قطع دسترسی سامانه اعتراض یارانه

با توجه به بررسی‌های انجام شده مدتی است که سایت حمایت به عنوان متولی دریافت اعتراضات کالابرگ و یارانه و همچنین ارائه جزئیات دهک‌بندی خانوارها از دسترس خارج شده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ پیگیری‌ها انجام شده نشان می‌دهد که سایت حمایت (hemayat.mcls.gov.ir) که زیر مجموعه وزارت کار قرار دارد، در حال حاضر از حالت سرویس دهی خارج شده است.

این سامانه متولی دهک‌بندی، ارائه اطلاعات دهک هر خانوار و اطلاعاتی است که براساس آن دهک‌بندی انجام شده است.

اختلال خدمات سامانه حمایت چند روز پس از مرحله دوم حذف یارانه بگیران

همچنین در ماه‌های اخیر و به دلیل آغاز دیرهنگام فرآیند قانونی حذف یارانه دهک‌های پردرآمد این سامانه مرجع اصلی ثبت اعتراضات بوده است. در دو مرحله اخیر واریز یارانه، در مجموع ۶ میلیون نفر از یارانه بگیران حذف شدند.

در مرحله اول که حدود یک میلیون نفر از خانوار‌ها از فهرست یارانه بگیران حذف شده بودند، براساس اظهارات وزیر کار، تنها ۵۰ هزار شکایت به ثبت رسید.

در حال حاضر و با توجه به کارکارد‌های این سامانه، از دسترس خارج شدن آن چند روز پس از مرحله دوم حذف یارانه پردرآمدها، می‌تواند خدمات رسانی به مردم را دچار اخلال کند.