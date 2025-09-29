هشدار مدودوف درباره جنگ با اروپا

دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه بهرغم بعید پنداشتن وقوع درگیری بین این کشور و اروپا، درباره وقوع چنین جنگی هشدار داد!
به گزارش تابناک به نقل از مهر ، مدودف در کانال تلگرامی خود نوشت که «گرچه جنگ بین روسیه و اروپا بعید به نظر میرسد، اما روسیه همچنان باید هوشیار بماند.»
وی افزود: تمام دکههای روزنامهفروشی در اروپا، سناریوهای جنگ با روسیه ظرف پنج سال آینده را به مردم میفروشند. این امکانپذیر نیست. (البته) احتمال وقوع یک حادثه مرگبار همیشه وجود دارد؛ بنابراین باید گوش به زنگ باشیم.
رئیس جمهور سابق روسیه اضافه کرد: و چنین مواجههای، خطر واقعی تبدیل شدن به جنگی با استفاده از سلاحهای کشتار جمعی را به همراه دارد.